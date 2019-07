Ebook Amazon | come regalare un libro digitale ai propri cari | con Amazon

Fac Ebook - Google - Amazon e Apple devono dimostrare che non violano la concorrenza : immagine: Pixabay Si apre ufficialmente l’indagine dell’antitrust americana sulle big tech. Come si legge sul Wall Street Journal, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine su alcuni colossi del web, tra cui Amazon , Google , Facebook e Apple , per valutare se quelle compagnie abbiano agito negli anni in violazione delle norme di concorrenza del mercato. Già il mese scorso erano state annunciate delle azioni da parte ...

Poche ore ancora per le offerte Amazon Prime Day 2019 con Ebook Kindle super scontati il 16 luglio : Tra le offerte Amazon Prime Day 2019 valide ancora fino alle 23:59 di oggi 16 luglio, è impossibile non mettere in evidenza quelle pensate per gli ebook Kindle, veri e propri best seller della due giorni di shopping sullo store di Bezos. Attualmente sono in vendita tre modelli della serie, tutti in promozione ancora per poco. Come non approfittarne viste le imminenti partenze per le vacanze in cui magari non si vorranno portare pesanti libri ...