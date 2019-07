Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Fanno sul serioe Jeremias Rodriguez, che dopo essere usciti insieme dall’Isola dei Famosi non si sono più lasciati. Nonostante la relazione duri da appena sei mesi, la coppia ha deciso di fare ilpasso: andranno a convivere, come hanno annunciato al sito 361 Magazine in occasione della loro partecipazione al “Vip Champion 2019” di Capri. Lo ha dichiarato in anteprima, spiegando che lei e il fratello di Belen hanno già acquistato un’abitazione. Probabile chee Jeremias, attualmente in vacanza a Ponza, abbiano scelto come città in cui vivere Milano, dove lui risiede sin da quando è arrivato dall’Argentina (e dove abitano anche tutti i suoi familiari) e dove la stessa– nata a Los Angeles, cresciuta ad Avezzano e poi a Roma – si era trasferita all’epoca della convivenza con Marco Cartasegna. Laha ...

Noovyis : (“È ufficiale”. Grande gioia per Soleil Sorge. È proprio l’ex corteggiatrice ad annunciarlo) Playhitmusic -… - Nolwesly : Poter seguire il profilo ufficiale di @paulocoelho è per me un grande onore è una grande emozione. 15 anni fa ho le… - Maria89828556 : RT @marcoarostini: Per me non devi dire niente per scusarti! Certo Non sta'bene fare ciò come Ufficiale pubblico, Però Per una volta, per u… -