E se Meghan Markle avesse violato la tradizionale neutralità dei reali?

«Mi piacciono le famiglie abbondanti», cantava Davide De Marinis. A Harry ...

Il principe Harry ha rivelato quanti figli vorrebbe avere con Meghan Markle : Quasi tre mesi fa è diventato papà di Archie The post Il principe Harry ha rivelato quanti figli vorrebbe avere con Meghan Markle appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle mamma e il consiglio di Michelle Obama : «Assapora ogni momento» :

I vicini di casa di Meghan Markle furiosi : "Disposizioni eccessive" - : Carlo Lanna Le critiche verso Meghan Markle arrivano dai vicini del Frogmore Cottage, indignati per le eccessive misure di sicurezza messe in atto Ancora una volta la vita di Meghan Markle e del principe Harry è messa a dura prova da critiche pungenti. Secondo quanto è stato rivelato da il The Sun, news ripresa poi dal Il Messaggero, a essere furiosi per il comportamento dei duchi di Sussex, sarebbero proprio i vicini di casa che ...

Meghan Markle torna a lavorare : cosa farà a settembre la duchessa di Sussex : Su Leggo.it le ultime novità. Meghan Markle torna a lavorare e lo fa in un ambito per lei inusuale. La duchessa di Sussex, ex attrice hollywoodiana ed ex volto della serie Suits, non...

Meghan Markle direttrice ospite di Vogue Uk a settembre : Secondo quanto riferisce Prima Comunicazione, Meghan Markle sarà la direttrice ospite di Vogue Uk per il numero di settembre, quello più importante per le riviste di moda.In realtà la duchessa di Sussex in questo caso ha voluto fare un passo indietro, preferendo lasciare spazio a 15 donne come fonte di ispirazione in giro per il mondo: si tratta di Greta Thunberg, Jacinda Ardern (Primo Ministro della Nuova Zelanda), le attrici Jane Fonda, ...

Meghan Markle per un mese sarà la direttrice di Voghe UK : Per la prima volta nella storia della rivista “Vogue”, una duchessa entra a far parte della redazione. “Siamo orgogliosi di annunciare che Sua Altezza Reale, la Duchessa di Sussex è la Guest Editor per il numero di settembre di BritishVogue” ha annunciato il profilo social di Meghan Markle e del principe Harry. Negli ultimi sette mesi, Meghan ha curato il contenuto con il caporedattore Edward Enninful e sotto il titolo “Forces for Change” ha ...

Meghan Markle sarà codirettrice di British Vogue : è la prima volta in 103 anni di storia : Una volta le principesse apparivano sulle copertine delle riviste, adesso siedono alla scrivania e dirigono i lavori. Meghan Markle, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, è la “guest editor” del numero di settembre di British Vogue: è la prima volta in 103 anni di storia della rivista. L’annuncio è arrivato dai profili ufficiali della rivista e della coppia reale, @sussexroyal: “Per sette mesi la Duchessa ha curato i contenuti del ...

Meghan Markle : ecco le donne che ammira maggiormente - : Elisabetta Esposito Meghan Markle è stata ospitata come editor di Vogue e ha dedicato la copertina alle 15 donne che ammira di più: ecco chi sono e i loro ruoli Meghan Markle è guest editor per il numero di settembre di Vogue, nell’edizione destinata al Regno Unito. Come riporta l’Irish Mirror, la duchessa di Sussex, anziché dedicare la copertina a un solo personaggio, ne ha scelti ben 15 tra le donne che ammira di più e che per lei ...

Meghan Markle : «Nelle foto voglio vedere le lentiggini» :

Questo mese gli abiti di Meghan Markle esposti in una mostra temporanea a Beverly Hills - : Carlo Lanna In America c'è una mostra celebrativa in onore di Meghan Markle che ricorda il periodo in cui la duchessa era attrice e interpretava Rachel Zane nella premiata "Suits" Tutti sono a conoscenza del passato di attrice e influencer di Meghan Markle, prima di diventare duchessa di Sussex e prima ancora di legarsi sentimentalmente al principe Harry. Celebre è la sua apparizione in Suits, serie legale trasmessa in America, in ...

Meghan Markle torna a lavorare e inizia da Vogue - : Roberta Damiata Come avevamo anticipato tempo fa la Duchessa del Sussex Meghan Markle è tornata a lavorare e lo ha fatto in un ambito che ama particolarmente quello del giornalismo con la rivista Vogue Ve lo avevamo annunciato qualche tempo fa, e avevamo ragione. Meghan Markle ha iniziato a lavorare e lo ha fatto su Vogue UK. Sarà infatti curatrice e ospite del numero di settembre di British Vogue e sulla copertina ha messo 15 donne ...

Meghan Markle - editor di British Vogue per intervistare Michelle Obama : «Forces for Change», il numero di settembre di British Vogue «Forces for Change», il numero di settembre di British Vogue A tre anni dalla celebre copertina per i primi 100 anni di British Vogue, che vedeva protagonista Kate Middleton, anche Meghan Markle apparirà tra poche settimane nella prestigiosa rivista inglese. Ma non come modella sulla cover. Kate Middleton sulla cover di giugno 2016. La duchessa di Sussex, che da sempre è appassionata ...