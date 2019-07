È morto Raffaele Pisu | attore e comico eclettico

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Èall’età di 94 anni nell’hospice di Castel San Pietro, nel Bolognese, l’. Lo scrive Repubblica. Nome d’arte di Guerrino, nato a Bologna il 24 maggio 1925, è stato un, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Insieme a Ezio Greggio, si è seduto dietro il bancone di Striscia La Notizia e lanciò il pupazzo Provolino.è stato un ex partigiano e durante la guerra visse per 15 mesi in stato di prigionia in un campo di concentramento tedesco. Esordì ai microfoni di Radio Bologna nell’immediato dopoguerra. La sua comicità lo portò ad essere abile interprete di varietà e commedie. Tra sue interpretazioni più note, si ricorda quella in “Italiani brava gente”, film del 1965 di Giuseppe De Santis, presentato in ...

