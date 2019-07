E' Marco D' Elia | di Verona | Mister Mondo Italia

Pubblicato un audio di Eliana : 'Andranno su Coppi - abbiamo fatto le stesse cose con Marco' : Il caso Pamela Prati sta continuando a far discutere in maniera incessante. Dopo le rivelazioni della showgirl fatte a Verissimo, nelle quali ha dichiarato di essere stata lei stessa una vittima delle sue agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sono emersi nuovi dettagli importanti. Eliana ha rivelato di essere stata presa in giro da donna Pamela, che per 10 anni avrebbe finto di essere Simone Copp, il quale, in realtà, non esiste. Le ...