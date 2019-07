Dolunay | spoiler all' 1 agosto | Bulut vuole far riavvicinare Nazli e l' Aslan

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Le anticipazioni della puntata 38 della soap opera turca "Bitter sweet-ingredienti d'amore" in onda mercoledì 31 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di. La donna sarà pronta per lasciare la città e fare ritorno nel suo paese, con l'intento di mettere alle spalle questa drammatica storia. La giovane cuoca penserà di non avere chance nel rapporto con Ferit, venuto a conoscenza del coinvolgimento di Asuman nel piano di Hakan e Demet. Questa decisione lascerà gli amici della Piran senza parole e vorrà trovare una soluzione per impedire alla ragazza di rinunciare al sogno della sua vita. L'insegnante trova il modo per convincere l'amica a restare in città Ferit verrà informato della scelta dell'ex dipendente e sarà pronto per rivedere la propria intenzione cambiando idea in merito al ristorante. Il dottorsarà intenzionato a lasciare aperta l'attività ...

infoitcultura : Dolunay spoiler 31 luglio-1 agosto: Manami prova a fare da paciera tra Ferit e la Piran - infoitcultura : Spoiler Dolunay prossime settimane: Nazli e Ferit pronti per convolare a nozze - Camillina222 : Monami che fa spoiler sul nuovo proprietario del ristorante... ?????? Deniz, sai chi è il nuovo socio? Chi è? Ferit Be… -