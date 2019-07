Divieti di balneazione per Escherichia coli | perché non si può fare il bagno?

Riviera romagnola : Divieti di balneazione a Rimini - Riccione e Cattolica per escherichia coli e enterococchi : Bandiere bianche e rosse sono state issate sulle spiagge della Riviera romagnola per indicare il divieto di balneazione temporanea in 17 punti del litorale: nello specifico, 13 a Rimini, due a Riccione e due a Cattolica per lo sforamento dei parametri di legge di escherichia coli e enterococchi. I marinai di salvataggio questo pomeriggio hanno issato le bandiere bianche e rosse per indicare il divieto di balneazione temporanea. Ieri l’Arpae ha ...