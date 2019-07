Direttore d' orchestra perseguitato dalla cantante lirica | Vivo sotto scorta

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Una storia di musica e attenzioni non gradite. Il compositore ed’Sesto Quatrini, 35 anni, ha dichiarato al Corriere della Sera di essere29enne giapponese Aiko Miyamoto,conosciuta lo scorso anno al Festival della Valle d’Itria. A seguito di quell’avvicinamento alla rassegna musicale, per il Maestro è cominciato l’incubo dal quale non si è ancora svegliato.Quest’anno è tornato nuovamente al festival pugliese, dove ilartistico Alberto Triola ha voluto garantirgli protezione.Solo la settimana scorsa Miyamoto era a Parma, dove Quatrini doveva salire sul palco. “Lavorare così toglie la concentazione - ammette -. Visto che lei non smette, dal festival hanno deciso di assegnarci dei bodyguard”La donna ha iniziato a seguirlo ovunque: a Tokyo, se la ...

