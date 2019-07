Dimesso dall' ospedale bambino di tre anni muore poco dopo

Tinto Brass Dimesso dall’ospedale : «Mia moglie mi dà ancora la gioia di vivere» : Dopo oltre una settimana di apprensione per la sua salute, Tinto Brass , 86 anni, maestro del cinema erotico italiano, è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Lo scorso 9 luglio era stato ricoverato d’urgenza dopo un malore (si era parlato di un’ischemia) nella sua villa di Isola Farnese. Gli era salita improvvisamente la febbre e la moglie Caterina Varzi aveva chiamato i soccorsi. Brass era stato ricoverato in ...

Tinto Brass Dimesso dall’ospedale ora sta bene : Tinto Brass è stato dimesso dall’Ospedale S. Andrea di Roma, dove era stato ricoverato d’urgenza. Il regista era giunto al pronto soccorso il 9 luglio e quindi trasferito in terapia intensiva in seguito ad una febbre molto alta che lo aveva colpito provocandogli un malore. La moglie, Caterina Varzi, allarmatasi, aveva provveduto a chiamare i soccorsi. Tinto Brass Tinto Brass comunica in una nota come le sue condizione di salute sono ...