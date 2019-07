Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La Procura di Monaco di Baviera ha rinviato a giudizio l'ex ad dell, Rupert, e altre tre persone per il loro coinvolgimento nel, a vario titolo, per i reati di, falsificazione di certificazioni e pubblicità ingannevole.sapeva dal 2015. I procuratori bavaresi ritengono, in particolare, che l'ex manager fosse a conoscenza già prima degli ultimi mesi della fine del 2015 delle attività di istallazione dei software illegali per la manipolazione delle emissioni dei motori diesel. Ciononostante,avrebbe approvato la vendita dei veicolio Volkswagen dotati dei dispositivi incriminati e quindi non avrebbe messo in atto nessuna iniziativa per evitarne la commercializzazione dopo lo scoppio dello scandalo nel settembre del 2015. Per il suo coinvolgimento nella vicendaè stato arrestato nel mese di giugno dell'anno ...

dinoadduci : Dieselgate - L'ex ceo di Audi Stadler accusato di frode - fisco24_info : Dieselgate, accusa di frode per l’ex Ceo di Audi Rupert Stadler: I pubblici ministeri tedeschi hanno accusato Ruper… -