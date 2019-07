Di Maio bacchetta Salvini su migranti | Tav e giustizia

Fonte : blogo

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il vicepremier pentastellato Luigi Diquesta mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della, Diha detto:"Il ministro Bonafede si è sempre distinto per il dialogo all'interno del governo, a me risulta che hanno fatto tanti incontri su questa riforma. Ma che cos'è questa riforma: è una riforma che aiuta le imprese perché riduce i tempi del processo civile, ci permette di accelerare i processi di lotta alla corruzione. È una riforma che fa tanto paura ai partiti che stanno all'opposizione. Non vedo perché la Lega si debba opporre, ...

Leo85386701 : ADDIRITTURA SALVINI COMANDA A BACCHETTA ANCHE CONTE OLTRE DI MAIO È CHIARO CHE NON GLI CONVIENE FAR CADERE IL GOVER… -