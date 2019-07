DAZN | da agosto ancora più sport

Eurosport 1 e 2 su DAZN da agosto 2019 - accordo con Discovery : Dazn e Discovery annunciano un accordo di distribuzione che vedrà Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD entrare a far parte dell'offerta di Dazn destinata agli appassionati di sport in Italia, Austria, Germania e Spagna, a partire dal primo agosto 2019.Eurosport detiene i diritti a livello paneuropeo di eventi sportivi come Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta e le Grandi Classiche di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, ...