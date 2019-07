Day Surgery | è guerra in Lombardia | la denuncia del Dottor Santanchè

Fonte : dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il Day Sugery in un’unità privata inè vietato. Secondo la delibera di Giunta 1046 del dicembre 2018 che fissa le ‘Regole 2019’ per la gestione del Servizio socio sanitario regionale, non è più possibile in una struttura privata di Daysottoporsi a un’operazione chirurgica nel pomeriggio o in serata e restare in osservazione durante la notte, con una dimissione entro le 24 ore dall’ingresso. Il divieto è ora arrivato all’attenzione del Tar, come ha sottolineato l’AdnKronos Salute, che per primo ha portato alla luce questa situazione, raccogliendo ladi Guido Roberto Menasce, presidente dell’Aiudaps, Associazione italiana delle unità dedicate autonome private di Daye dei centri di chirurgia ambulatoriale, e delPaolo, uno dei più importanti chirurghi plastici estetici italiani di fama ...

ADM_assdemxmi : RT @Unicatt: @bellantoner @MarkTykocinski @JeffersonUniv @Cattolica_News @ItalyinUS @AmbasciataUSA #GraduationDay per i primi 39 studenti i… - Unicatt : @bellantoner @MarkTykocinski @JeffersonUniv @Cattolica_News @ItalyinUS @AmbasciataUSA #GraduationDay per i primi 39… - lrifeliu : RT @agspagnolo: Graduation Day, i primi laureati del corso di laurea in Medicine & Surgery della facoltà di Medicina dell’@Unicatt Il Retto… -