Dalle zanzare virus che colpisce il cervello | facciamo chiarezza | “Potrebbe dare origine

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) L’allarme arriva dalla Florida: attenzione alleinfette che trasportano unpotenzialmente mortale. Si chiama Encefalite Equina dell’Est e può colpire anche l’uomo. Il sistema di sorveglianza per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Stato americano ha evidenziato una situazione anomala con un numero di polli “sentinella” infetti più alto del normale. Questo ha alzato il rischio di contagio per l’uomo e così nelle ultime ore è scattata l’allerta. Ad oggi, nel 2019, non ci sono ancora casi di passaggio, per puntura, all’essere umano ma negli Usa l’Encefalite Equina ha fatto registrare una media di 7 casi all’anno a partire dal 2008. In Italia invece non ci sono casi e i sistemi di sorveglianza non hanno dato nessun segnale. “Per noi il rischio non è vicino”. La malattia Non è una malattia nuova. L’Encefalite Equina è conosciuta da tempo e ha sempre dato un ...

