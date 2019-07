Dal Comitato di bioetica quasi sì al suicidio assistito

Suicidio assistito - il Comitato di bioetica apre alla linea del sì : ?«È diverso Dall'eutanasia» : "Il Suicidio assistito è diverso dall'eutanasia". A sottolinearlo è il parere pubblicato sul sito del Comitato nazionale per la bioetica 'Riflessioni bioetiche...

Suicidio assistito - primo parere del Comitato Nazionale di Bioetica : “Diverso Dall’eutanasia - ma non è un’apertura” : Il Suicidio assistito è diverso dall’eutanasia. È quanto emerge dal primo parere sul Suicidio medicalmente assistito, redatto dal Comitato Nazionale di Bioetica. Il Comitato, durante la Plenaria del 18 luglio, si è spaccato in due tra la linea del sì e quella del no, delineando però sei raccomandazioni che dovranno servire da linea guida per il legislatore. Il documento, infatti, intende “svolgere una riflessione sull’aiuto al ...

Jova Beach Party - data di Vasto a rischio? Il prefetto : “Il documento inviato a marzo bocciato Dal Comitato per la sicurezza” : Altri guai in vista per il Jova Beach Party? Secondo l’agenzia Dire, la data di Vasto è a rischio annullamento. Ad annunciarlo è il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato: “Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto”. Le ragioni? La scarsa sicurezza dell’organizzazione e quindi l’impossibilità di garantire ai fan l’incolumità. Sono 40mila i ...

Sicurezza straDale - il sindaco di Modica chiede riunione straordinaria del Comitato : Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate chiede la riunione straordinaria del Comitato ordine e Sicurezza. Alla luce dell’incredibile serie di tragedie

Asp Ragusa - incontro con il Comitato Consultivo AzienDale : La Direzione strategica dell’Asp di Ragusa ha incontrato il Comitato Consultivo Aziendale. Si è parlato di informatizzazione e stato patrimoniale