Da Londra il progetto per una Notre-Dame provvisoria | “Pronta in 6 mesi” GALLERY

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Daarriva il primoper la costruzione di una cattedrale temporanea sul sagrato di. Dopo l’incendio del 15 aprile scorso, il responsabile della cattedrale, Monsignor Patrick Chauvet, auspicò una struttura smontabile sul sagrato per continuare ad accogliere i fedeli durante il periodo di ricostruzione, che secondo l’auspicio del presidente Emmanuel Macron dovrebbe durare almeno cinque anni. Secondo il quotidiano Le Parisien, in edicola oggi, una prima proposta è arrivata dallo studio di architettura londinese Gensler. Anche se al momento non vi è assolutamente nulla di deciso, vista anche l’allerta piombo nella zona. “Siamo rimasti molto colpiti dalla tragedia di– spiega Philippe Paré, responsabile di Gensler a Parigi – Per noi, è impensabile che non si possa dire messa durante la ricostruzione. Così, in uno ...

sailor_nutmeg : 26/05 Paratici dichiara che farà mercato seguendo le indicazioni del nuovo allenatore. 20/06 Conferenza stampa Sarr… - tonybrown67219 : @DiegoDeLucaTwit Si muovono per soldi e basta. Una volta e’ per la Champions, l’altra e’ il progetto. Favole. Eto’… - ElliePikaboo : @Bandini83 So che, in tutta onestà, non potrei vivere in una piccola città, dopo 2 mesi darei di matto. Da cui il p… -