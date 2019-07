Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Velenoso Mauriziosu Repubblica che in due righe demolisce le ultime 4 stagioni della Juventus e soprattutto di Massimiliano. Dopo avere perso larimasto chiuso in casa per dieci, ha dettoallenatore del Tottenham. “Beh, io non esco da lì dal 2015”, ha risposto. Proprio ierisi è presentato anche in versione Antonio Conte: Ha battuto 1-0 il Real Madrid col suo Tottenham. Ma si è lamentato perché non conta niente in sede di calciomercato. “Nonil manager del Tottenham,il coach del Tottenham. Non so nulla del mercato. Non so nulla della situazione dei miei giocatori. Sto solo allenando la squadra. Vendere, comprare, firmare contratti, non dipende da me. Ma dalla società. Credo che il club debba cambiare la mia qualifica”. L'articololadi, non15 ...

napolista : Crosetti / Pochettino: “Dopo la finale di Champions, non sono uscito 15 giorni”. Allegri: “Beh, io non esco dal 201… -