Crescita | Istat | Pil fermo nel secondo trimestre 2019 “Continua fase di stagnazione”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Neldell’Italia è azero. Lo rivela l’nella stima sulla variazione del Pil nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso. Il Prodotto interno lordo non cresce sia rispetto alscorso, sia rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l’Istituto di statistica continua così la “di sostanziale stagnazione“, visto che per il quintoconsecutivo la variazione congiunturale si attesta intorno allo zero. Il Pil nei primi tre mesi delera cresciuto di uno 0,1% rispetto all’ultimodel 2018, mentre era calato sempre di uno 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo caso laresta ferma sia su base congiunturale che su base annua. L'articolo: Pilnel. “Continuadi stagnazione” proviene da ...

