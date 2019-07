Cosa cercare nel cielo di agosto | tra pianeti luminosi e le stelle cadenti più attese

Fonte : wired

(Di mercoledì 31 luglio 2019) (Credit immagine: Getty Images) Difficile per il mese diconfrontarsi con la settimana astronomica più ricca dell’anno: quella del 20 luglio, con un’eclissi di luna, il cinquantesimo anniversario dallo sbarco sulla Luna e la partenza di Luca Parmitano verso la Stazione spaziale internazionale. Ma sappiamo bene che le notti d’estate, soprattutto per chi è in ferie, difficilmente lasciano a bocca asciutta. E allora armiamoci di mappe stellari, bussola e, per i più pro, di telescopio, e andiamo a caccia di fenomeni. Non dimentichiamo, d’altronde, che questo è il mese delle Perseidi, lepiùdell’anno. La Luna nera No, nessuna strana minaccia all’orizzonte: gli astronomi chiamano Black Moon (Luna nera, appunto), il fenomeno per cui nell’arco di un unico mese cadono due notti di Luna nuova, cioè quando il nostro satellite non ...

