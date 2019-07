CorSport | Se arriva Icardi | Milik potrebbe partire | per lui Betis o Bundesliga

CorSport : James potrebbe arrivare a Dimaro il 20 luglio. Ma dipende dal Real : Per vendere al massimo possibile James Rodriguez Florentino Perez puntava sulla Coppa America, scrive il Corriere dello Sport. Sperava che il colombiano andasse il più avanti possibile perché il suo prezzo potesse salire e su di lui potessero arrivare altre offerte. Ma l’avventura di James è finita ai calci di rigore contro il Cile e non ci sono altri club capaci di spingersi oltre quello che è disposto a fare il Napoli. Sul colombiano c’era una ...

CorSport : gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez : James attende, come il Napoli, che il Real prenda la sua deicsione. Lui, il colombiano, l’ha già presa ed è irremovibile, vuole stare con Ancelotti. Vuole ritrovare il tecnico che più di ogni altro è riuscito a farlo esprimere al massimo. Per il resto c’è Mendes che lavora. La distanza tra il Napoli e gli spagnoli non è incolmabile. Per ora l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, poi si tratta de ...

CorSport : Manolas atteso in settimana a Napoli. Potrebbe arrivare anche la firma : Manolas è atteso a Napoli per metà settimana, secondo il Corriere dello Sport, per chiudere i dettagli contrattuali e magari firmare. Resta da superare solo lo scoglio Roma e quei 36 milioni della clausola. Ma Manolas è un sogno che Davide e Carlo Ancelotti seguono da molto prima che Albiol decidesse di tornare a casa e liberare un posto in difesa. Padre e figlio avevano identificato in lui l’uomo giusto per difendere il Napoli e ...