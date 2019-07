Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Milano, 31 lug. (AdnKronos) – Torna per il secondo anno consecutivo la ‘Corri’, la corsa dell’Università di Milano-, organizzata insieme al Cus Milano. Dopo il successo della prima edizione che ha visto sfidarsi oltre 2mila partecipanti, l’appuntamento con la gara è domenica 20.Partenza e arrivo saranno davanti all’ingresso delcentro sportivo ‘’. L’Ateneo ha completato il primo dei tre lotti di prossima realizzazione nel centro sportivo (ex Pro Patria). Il primo lotto ha interessato la riqualificazione della tribuna e degli spogliatoi oltre alla pista di atletica leggera in cui sono stati inseriti dei sensori per rilevare le performance degli atleti e il campo sportivo bivalente sia da calcio che da rugby, che si affianca agli impianti esistenti di calcetto e tennis. Entro fine anno è ...

BinaryOptionEU : 'CorriBicocca', il 20 ottobre si partirà dal nuovo Bicocca Stadium - Adnkronos : 'CorriBicocca', il 20 ottobre si partirà dal nuovo Bicocca Stadium - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Dopo il successo della prima edizione, torna #CorriBicocca, la corsa dell’Università di Milano-Bicocca, organizzata insieme al… -