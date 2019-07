Concorso Università di Bologna 2019 | 17 posti area amministrativa gestionale

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Indetto un nuovodiper l’assunzione di 17 figure in categoria D1,, a tempo determinato (36 mesi). Come indicato nel bando: “La professionalità ricercata è quella di un profilo destinato alle attività di trasferimento tecnologico, protezione e valorizzazione verso il mercato e la società di innovazioni e risultati di ricerca d’Ateneo, business development, storytelling e creazione di nuova impresa spin-off e start up“. Per la formazione della graduatoria di merito verranno considerati i punteggi ottenuti negli esami. Vediamo in sintesi le informazioni utili per candidarsi. Le novità sui Concorsi Pubblicidi: requisiti Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di determinati requisiti, quali: cittadinanza italiana, cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione ...

Linkiesta : Può un candidato con meno titoli, non provvisto neppure del dottorato di ricerca o abilitazione scientifico naziona… - FabioCarbone__ : @longroadto_ @PagellaPolitica @GiuliaGrilloM5S Sappia Sig. Gigi visto che lei è Reale... Che molti concorsi per ric… - ConcorsiPubblic : ricercatore Varese - 4 posti -