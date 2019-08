Con Altra Italia nessuna novità Toti stronca la svolta di Berlusconi

Il Telegraph : “Lukaku è tatticamente di un’altra epoca - ha bisogno di un allenatore Con la mentalità aperta” : Il Telegraph dedica un articolo a Lukaku. Scrive che da quando è arrivato al Manchester United, il belga ha segnato in Premier League più gol di Firmino e Lacazette, per non parlare di Morata. Ha segnato un gol ogni 178 minuti, quindi un gol ogni due partite. Per la settima volta in Premier è andato in doppia cifra. Solo un gol alle Big Six Eppure questa interpretazione dei fatti viene considerata generosa. Lukaku viaggia sì al ritmo di un gol ...

Silvio BerlusConi lancia Altra Italia : "Non è un nuovo partito" : Silvio Berlusconi pensa a una nuova federazione di area centrodestra. Una riedizione del Popolo delle libertà? Nient’affatto spiega l’ex premier lanciando il suo appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Berlusconi su nomine UE: 'Conte dice una grande bugia. L'Italia è assolutamente fuori dalla porta' Secondo il ...

Finiti i coordinatori - il Cav. Con l’Altra Italia si riprende Forza Italia : Roma. Il governo, fra litigi e scazzi quotidiani, va cercato e indagato ormai con mezzi non convenzionali. Attraverso “sedute spiritiche”, per usare un’immagine felice di Giorgio Mulè. Solo che “non si capisce bene che cosa dica lo spirito; sull’autonomia, sulla giustizia, sulla flat tax, sulla tav,

L’Altra Italia di BerlusConi esiste solo lontano da Salvini : Silvio Berlusconi rivolge ancora una volta, e questa volta in condizioni davvero difficili, un appello alL’Altra Italia, perché partecipi a una iniziativa capace di far uscire il paese dallo stallo politico rappresentato da un governo che giudica litigioso, inconcludente e dannoso. Si tratta solo di

Silvio BerlusConi – Altra Italia - prende vita il nuovo progetto politico : Stando a quanto riportato da Il Corriere della Sera, Silvio Berlusconi è pronto a lanciare un nuovo progetto politico: “Altra Italia. Berlusconi Altra Italia – Nasce un nuovo gruppo di moderati, non un partito. Il suo appello «Credo sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte di questa “Altra Italia”, le realtà organizzate, le forze politiche, gli ...

BerlusConi lancia "Altra Italia" : "Creare una federazione di centro" : “Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte dell”altra Italià. Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, alternativo alla sinistra, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra”. E’ l’appello lanciato dal Presidente Silvio Berlusconi, secondo cui di ...

Altra Italia : Silvio BerlusConi promuove la federazione di centro : Silvio Berlusconi non lascia ma raddoppia. Il Cavaliere infatti lancia un appello all’Altra Italia per “creare una federazione fra i

BerlusConi lancia "Altra Italia" : «Non un nuovo partito ma costituente per una federazione di centro» : Silvio Berlusconi lancia "Altra Italia" sostenendo che non sarà un nuovo partito ma la costituente per una federazione di centro. «Chiamo a raccolta tutti i soggetti, i singoli...

BerlusConi : appello ad "Altra Italia" : 19.48 Berlusconi lancia un appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Non si tratta di dar vita ad un nuovo partito, Forza Italia ne sarebbe "parte costituente essenziale, ma non intende assumere alcun ruolo egemonico: al contrario, si mette al servizio di un progetto più ampio", spiega il leader di FI. Poi sottolinea: "Le dimissioni immediate del governo e le ...

Silvio BerlusConi lancia Altra Italia : “Una federazione per ricostruire il centrodestra” : Silvio Berlusconi rilancia un nuovo centro moderato, "in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centrodestra". E lo fa in un momento in cui il suo partito, Forza Italia, viene messo sotto scacco da un lato dal fuoco amico di Giovanni Toti, e dall'altro dal potere egemonico della Lega fra le forze politiche di destra.Continua a leggere

Temptation Island : Alessandro e Jessica non si frequenterebbero - lui Con un'altra : Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno lasciato Temptation Island qualche settimana fa, dopo il falò di confronto immediato. Il faccia a faccia non è bastato per appianare le divergenze e la coppia ha deciso di uscire dal programma separata. Lei è subito corsa dal suo tentatore Alessandro Zarino che l'aspettava nel villaggio delle fidanzate ed è poi uscita mano nella mano insieme a lui. I telespettatori hanno cominciato a chiedersi se tra ...

Si rompe un’altra coppia a Ballando Con le stelle : “Stavolta è finita davvero” : L’estate non è solo la stagione dei matrimoni, del mare e delle vacanze. È anche la stagione in cui ci si lascia di più. Lo sa bene Samanta Togni, la bella ballerina di Ballando con le stelle, che ha annunciato di aver interrotto la relazione, che durava ormai da tre anni, con l’ex difensore e oggi allenatore di calcio Christian Panucci. La notizia è stata pubblicata dal settimanale di Gossip “Di Più” e le conferme arrivano direttamente da ...

Stromboli - è un’altra Domenica di paura : incendio fuori Controllo innescato dai lapilli incandescenti del vulcano [FOTO] : E’ una Domenica di paura a Stromboli, stavolta non per l’eruzione del vulcano ma per il divampare di un incendio che è stato scatenato dai lapilli infuocati del vulcano e che insiste fuori controllo da Venerdì, in località Punta Lena. Le fiamme, inizialmente contenute, ieri si sono estese a tutto il costone (dall’alto in basso), nonostante i lanci d’acqua dei Canadair avvenuti durante le ore diurne. La zona e’ ...

Ragusa - anziani Con Alzheimer maltrattati in casa di riposo : “Mi fai schifo - ti ammazzo” : Tra persone sono state sottoposte a misure cautelari per maltrattamenti avvenuti all'interno di una casa di riposo di Ragusa a danno degli anziani ospiti, spesso malati di Alzheimer. Le tre donne insultavano gli anziani: "Mi fai schifo, puzzi come una bestia, capra". E li minacciavano: "Ti ammazzo, ti prendo a schiaffi".Continua a leggere