Colpito da fulmine mentre è in pausa al lavoro | Daniele muore folgorato a 36 anni

Maltempo Piemonte : skyrunner Colpito da fulmine : Mentre partecipava al Bei K3, gara di skyrunning sul Rocciamelone, in Valle di Susa, un atleta spagnolo è stato colpito da un fulmine: l’uomo non ha riportato lesioni, solo uno stordimento. E’ stato trasportato in elisoccorso in Valle di Susa, dove ha rifiutato le cure. L'articolo Maltempo Piemonte: skyrunner colpito da fulmine sembra essere il primo su Meteo Web.

Ultim'ora : forti temporali in Trentino - uomo Colpito da un fulmine e' grave : Leggere infiltrazioni di aria più fresca di origine atlantica, a contatto con la grande calura accumulata nei bassi strati dell'atmosfera nelle ultime ore, hanno originato lo sviluppo di temporali...

Maltempo in Trentino Alto Adige - escursionista Colpito da un fulmine : è gravissimo : Temporale in Trentino Alto Adige, dove un fulmine ha colpito un turista bolognese di 57 anni che stava facendo una escursione nei pressi di Passo Giovo. L'uomo, che ha subito ustioni e un arresto cardiaco, è ricoverato in condizioni critiche.Continua a leggere

Ungheria : Un UFO Colpito da un fulmine? : È apparso un video che mostra un possibile UFO colpito da un fulmine durante un temporale in Ungheria. Ciò ha ovviamente generato l’interesse di molti utenti di Internet, che manifestano varie teorie. Il video mostra il momento preciso in cui un oggetto estremamente luminoso fluttua nel cielo, quando improvvisamente un lampo diretto verso di esso […]L'articolo Ungheria: Un UFO colpito da un fulmine? proviene da Nuovo Universo.

Podista Colpito da un fulmine durante una gara : vivo per miracolo : Massimiliano Frugoli, 43enne di Lucca, era impegnato in una gara sulle Alpi Apuane. Il brusco arrivo del maltempo lo ha colto di sorpresa. vivo per miracolo fulmine Raffaello Binelli Da Facebook ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/09/colpito-da-un-fulmine-cammina-per-unora-e-mezzo-per-chiedere-aiuto/ Luoghi: ...