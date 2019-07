Coldiretti | “Il clima pazzo pesa sull’agricoltura | campagne devastate Sono gli effetti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Are sul calo congiunturale del valore aggiunto in agricoltura è ilimpazzito che ha avutodevastanti nelle. E’ quanto emerge da una analisi delladivulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sulla stima preliminare del Pil nel secondo trimestre del 2019. Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate siabbattuti a macchia di leopardo sul territorio con coltivazioni distrutte, alberi abbattuti e aziende allagate, frane e smottamenti.gli– continua la– dei cambiamentitici in atto che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo ma anche con lo sviluppo di patogeni alieni particolarmente dannosi per le colture come la cimice asiatica. Preoccupano però – conclude– anche ...

Linkiesta : Se non fosse per loro, la produzione di Parmigiano subirebbe un duro colpo. Secondo i dati di Coldiretti, sono 3.50… - 24zampe : Iniziato lunedì il fermo pesca di 30 giorni consecutivi: le date del mar Adriatico (il primo a osservare il provved… - elefantinorosa : RT @Linkiesta: Se non fosse per loro, la produzione di Parmigiano subirebbe un duro colpo. Secondo i dati di Coldiretti, sono 3.500 gli ind… -