Ciclismo | Mondiali 2019 | altimetria e percorso Alla scoperta del tracciato nello

Ciclismo - Mondiali 2019 : i possibili convocati dell’Italia. Trentin e Colbrelli sicuri - incognita Bettiol. Preoccupa Moscon : Terminato il Tour de France, da sempre punto di arrivo della prima metà di stagione, si inizia a pensare al gran finale: l’obiettivo, praticamente per la maggior parte dei corridori, è sempre lo stesso, il Mondiale. In tanti a caccia di un sogno, quello della maglia iridata: quest’anno la massima competizione internazionale si disputerà nello Yorkshire, con un percorso che favorisce gli scattisti, gli uomini da classiche. Andiamo a ...

Ciclismo - Alberto Bettiol : “So di poter far bene ai Mondiali. Tour aperto ma occhio a Thomas” : Alberto Bettiol e la sua voglia di continuare a stupire. Considerato dai più un grande talento del nostro Ciclismo, il corridore italiano ha trovato nel Giro di Fiandre quel colpo di pedale, unico nel suo genere, per sferrare un attacco senza incertezze sul Vecchio Kwaremont, arrivando a vincere una grande Classica da attore consumato. Il 25enne toscano, di fatto, è l’astro nascente del panorama tricolore per le corse di un giorno e sta ...