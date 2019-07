Ciclismo | i giovani italiani Under23 che passeranno professionisti nel 2020 Salto di

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Diversi corridorisi sono già assicurati un contratto daper la stagione. Alcuni tra i top team del panorama internazionale hanno infatti deciso di puntare sui talenti azzurri per il futuro. La trattativa più importante al momento è stata quella di Andrea Bagioli, che correrà con la Deceuninck-Quick Step. Il 20enne della Colpack ha dimostrato di avere un potenziale enorme e avrà la grande occasione di crescere nella formazione World Tour più forte del momento. In questa stagione Bagioli si è imposto al Trofeo Città di San Vendemiano, ha vinto due tappe e la classifica generale della Ronde de l’Isard e la scorsa settimana ha fatto sua anche l’ultima frazione del Giro della Val d’Aosta.di categoria anche per un altro talento della Colpack: Alessandro Covi, che farà parte della UAE-Team Emirates. Anche lui ha 20 anni ed è stato il migliore italiano in ...

