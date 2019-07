Chicago PD 5 | gli episodi in onda giovedì 1 agosto su Italia 1

Ascolti Tv Martedì 30 luglio - soliti 3 - 7 milioni per Temptation - pari tra Cobra 11 e Chicago : Ascolti Tv Martedì 30 luglio (articolo in aggiornamento) Temptation Island extra – Canale 5 – 3.765 milioni e 24.1% La mia bella famiglia italiana (replica) – Rai 1 – 2.754 milioni e 15.1% Chicago Fire 1a Tv Free (2 episodi) – Italia 1 – 1.005 milioni e 5.3% Squadra Speciale Cobra 11 (2 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – 1.003 milioni e 5.9% The Most Beautiful Day. Il giorno più bello – Rai 3 ...

Ascolti Tv Martedì 30 luglio - Temptation Island tra la Famiglia di Rai 1 - Chicago Fire e Cobra 11 : Ascolti Tv Martedì 30 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island extra – Canale 5 – milioni e % La mia bella Famiglia italiana (replica) – Rai 1 – milioni e % Chicago Fire 1a Tv Free (2 episodi) – Italia 1 – mila e % Squadra Speciale Cobra 11 (2 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – mila e % The Most Beautiful Day. Il giorno più bello – Rai 3 – mila e % In ...

Chicago Fire 6/ Anticipazioni 30 luglio 2019 : Bria sconvolgerà la vita di tutti? : Chicago Fire 6, Anticipazioni del 30 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Brett vs Kidd per conquistare un sottufficiale; Casey e Gabriela in crisi?

Chicago Fire 6 quarta puntata : trama episodi 30 luglio 2019 su Italia 1 : Chicago Fire 6 quarta puntata. Torna su Italia 1 martedì 30 luglio 2019 la sesta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 6 quarta puntata: trama episodi 30 luglio 2019 su Italia 1 Chicago Fire 6X09 L’apparenza inganna. Dopo ...

Chicago Fire 6 - gli episodi in onda martedì 30 luglio su Italia 1 : Chicago Fire 6, anticipazioni episodi 9 e 10 in onda martedì 30 luglio su Italia 1. Torna l’appuntamento con i nuovi episodi inediti in chiaro della sesta stagione di Chicago Fire. L’appuntamento è per martedì 30 luglio su Italia 1 alle 21:20, e andranno in onda solo due episodi, il nono e il decimo della sesta stagione. Questi episodi infatti, sono stati già trasmessi stata trasmessa sui canali pay di Premium. Ecco le trame degli episodi ...

Chicago Med 3 torna su Italia1 tra errori di valutazione e diagnosi : anticipazioni 26 luglio e 2 agosto : Dalla prossima settimana Chicago Med 3 è ufficialmente entrato nella seconda parte di stagione, almeno per quel che riguarda la messa in onda su Italia1. La serie di Dick Wolf continuerà ad andare avanti con un triplo episodio a settimana e lo stesso farà questa sera e venerdì prossimo quando il pubblico sarà alle prese con gli episodi 13, 14 e 15 in cui tra malati cardiopatici e la scomparsa di un neonato, i nostri dottori avranno il loro bel ...

Chicago Med 3/ Anticipazioni 26 luglio 2019 : Barry nei guai per una sparatoria? : Chicago Med 3, Anticipazioni del 26 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Connor e Ava iniziano una relazione segreta, ma il lavoro verrà compromesso?

Chicago Med 3 quarta puntata : trama episodi 26 luglio 2019 : Chicago MED 3 quarta puntata. Torna in chiaro su Italia 1 venerdì 26 luglio 2019 la terza stagione del medical drama. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 3 quarta puntata: trama episodi 26 luglio 2019 Chicago Med 3X11 La legge è legge. Barry interviene in una sparatoria rispondendo al fuoco e colpendo un uomo che quindi dovrà essere sottoposto a una delicata operazione. La ...

Ascolti Tv Giovedì 25 luglio - Finalmente la Felicità - Don Matteo e Chicago PD : Ascolti Tv Giovedì 25 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo (replica) – Rai 1 – milioni e %Finalmente la Felicità – Canale 5 – milioni e %Ricatto ad alta quota – Rai 2 – milioni e %Chicago PD 1a Tv Free – Italia 1 – mila e %Jackie – Rai 3 – mila e %Le Crociate – Rete 4 – mila e %In Onda – La7 – mila e %Tartarughe Ninja – ...

Chicago MED 3/ Anticipazioni 26 luglio 2019 : amore e scintille per Connor e Ava : CHICAGO Med 3, Anticipazioni del 26 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Connor e Ava iniziano una relazione segreta, ma il lavoro verrà compromesso?

Chicago Med 3 - gli episodi in onda venerdì 26 luglio su Italia 1 : Chicago Med 3, anticipazioni episodi 10, 11 e 12 in onda venerdì 12 luglio su Italia 1.Siamo già a metà stagione, stasera su Italia 1 prosegue l’appuntamento con la terza stagione di Chicago Med. Per essere precisi l’appuntamento è per stasera, venerdì 26 luglio, alle 21:20 circa con tre nuovi episodi.Ecco le trame degli episodi in onda venerdì 26 luglio:episodio 3×10: “La legge è legge”Manning e Barry assisteranno a ...

Chicago PD 5/ Anticipazioni del 25 luglio 2019 : la caccia all'uomo di Voight... : Chicago PD 5, Anticipazioni del 25 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Atwater riceve una visita dal passato, Voight fa un patto con Ruzek contro Woods.

Chicago PD 5/ Anticipazioni del 25 luglio 2019 : il gioco pericoloso di Burgess... : CHICAGO PD 5, Anticipazioni del 25 luglio 2019, in prima Tv su Italia 1. Atwater riceve una visita dal passato, Voight fa un patto con Ruzek contro Woods.

Chicago PD 5 tra rapimenti e traffico di armi : anticipazioni del 25 luglio e 1 agosto : Chicago PD 5 continua la sua corsa su Italia1 con tre episodi a serata e non solo oggi, 25 luglio, ma anche la prossima settimana quando saremo ormai agli inizi del mese di agosto. L'estate sta per finire così come la quinta stagione della serie firmata da Dick Wolf che oggi terrà compagnia al pubblico tra rapimenti e traffico d'armi. In particolare, l'appuntamento questa sera sarà con ben tre episodi ovvero i 10, 11 e 12 di Chicago PD 5 dal ...