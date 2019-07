Chi sono i politici coinvolti nell' inchiesta Libro Nero su ' ndrangheta e potere

Ci sono 200 milioni di dispositivi Iot a risChio attacco hacker : I ricercatori della società di cybersecurity Armis hanno individuato 11 vulnerabilità presenti in uno dei sistemi operativi più popolari, installato su oltre 2 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, WxWorks, ma scarsamente conosciuto poiché è opera su apparecchiature come le attrezzature mediche, i controller degli ascensori o i modem satellitari. Questo lo rende molto popolare nel campo della tecnologia internet of things e per i prodotti ...

“Sono invecChiato e ingrassato”. Christian De Sica irriconoscibile - le ultime foto lo mostrano cambiato : Sono foto abbastanza strane quelle che Christian De Sica ha concesso al settimanale “Chi” in occasione di una sua intervista esclusiva. L’attore romano, infatti, risulta abbastanza sovrappeso, con una faccia piuttosto ingrassata e la clasSica pancia da signore. Certo, è vero, il tempo passa anche per lui e dovrebbe essere normale vederlo in questa nuova veste. Ma i telespettatori e gli appassionati di cinema sicuramente avranno notato un grande ...

“Mi sono fidanzato”. Al Bano Carrisi - la diChiarazione spiazzante : Al Bano Carrisi si è “fidanzato”. Il cantante di Cellino San Marco è, come spesso succede, al centro del gossip. Ovviamente ciò che interessa è la sua vita privata, sentimentale, per la precisione. Da un lato c’è Romina Power, sua ex moglie e compagna di una vita (con la quale in tanti sperano che Al Bano torni), dall’altra c’è la sua seconda donna, Loredana Lecciso, con la quale, però, sembra che i rapporti siano ormai definitivamente ...

I conti in tasca ai calciatori : i super-ricChi sono il 10% : L’Inps fa i conti in tasca ai calciatori. E si scopre che solo una piccola fetta dei giocatori professionisti viaggia oltre i 700mila euro di retribuzione. Gli sportivi professionisti con almeno un contributo versato nell’anno 2018 sono risultati 7.763, il 92,0% dei lavoratori è costituito dagli appartenenti alla Federazione Calcio. Nel 2018 si registra un […] L'articolo I conti in tasca ai calciatori: i super-ricchi sono il 10% è ...

Quali sono gli effetti della testa China sullo smartphone? Fino a 27 kg di stress cervicale : Inutile negare che buona parte della popolazione spende diverse ore della giornata con gli occhi puntati sullo schermo dello smartphone: per lavoro, per svago o per comunicare con altre persone, il cellulare si è trasformato in una vera e propria porzione periferica connessa al nostro organismo. Si può discorrere a lungo sulle ore sprecate sui […] L'articolo Quali sono gli effetti della testa china sullo smartphone? Fino a 27 kg di stress ...

La Cina ha detto di aver Chiuso la maggior parte dei campi di rieducazione per musulmani uiguri - ma ci sono molti dubbi a riguardo : Il 30 luglio il governo cinese ha detto di aver chiuso la maggior parte delle persone che erano prigioniere nei campi di rieducazione per persone appartenenti a minoranze etniche e religiose. Esperti, organizzazioni internazionali, e agenzie governative hanno però messo

In Sudan sono state Chiuse tutte le scuole dopo l’uccisione di cinque studenti durante una manifestazione di protesta : Il Consiglio militare del Sudan, l’organo formato da militari che governa il paese dal colpo di stato di aprile, ha deciso di chiudere tutte le scuole e le università a partire da mercoledì e fino a nuovo ordine. La decisione è

Camera rinvia sfiducia a Salvini - Zingaretti : “M5s lo salva - sono parolai - sChiavi e buffoni” : La Camera dei deputati non discuterà la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, prima della pausa estiva. A deciderlo i capigruppo di Lega, M5s, Fi e Fdi. Protesta il Pd, che con il suo segretario Nicola Zingaretti attacca i 5 Stelle: "parolai, schiavi e buffoni".Continua a leggere

Il Pd contro Salvini per l'utilizzo della moto d'acqua della polizia . BosChi : "Agenti non sono baby sitter" : “I mezzi delle forze dell’ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri, in questo caso del ministro dell’Interno. La notizia del figlio del ministro Salvini che usa una moto d’acqua della polizia è inaccettabile, ed è un atteggiamento inaccettabile”. Lo dice in Aula alla Camera, durante gli interventi di fine seduta, il deputato Pd Emanuele ...

Amanda Lear è una femmina o un masChio?/ 'Io mascolina? Oggi sono tutte come me...' : Amanda Lear è una femmina o un maschio? L'artista questa sera a Techetechetè. 'Io mascolina? Oggi tutte come me' ha detto della sua ambiguità sessuale

“Ma sei senza mutande?”. Elisabetta Canalis manda in confusione. Davanti alla foto in barca gli ocChi dei fan sono usciti dalle orbite : Imbarazzo sui social per l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis su Instagram. Un bianco e nero d’autore, per la bella showgirl, che racconta le sue vacanze direttamente dal suo profilo Instagram. Nella foto che potete vedere, si trova nel “Mar Mediterraneo”, come scrive in calce allo scatto aggiungendo un cuoricino. In catamarano, per le precisione. Bellissima, come sempre. Ma il costume che indossa scatena il delirio tra i fan. Si tratta di un ...

Top Gun - Kelly McGillis : “Sono anziana e grassa - ho un look che rispecChia la mia età” : Top Gun: Maverick: si chiamerà così il sequel di uno dei film più amati di sempre, che sarà nelle sale a distanza di 30 anni. E il protagonista sarà sempre lui, Tom Cruise. Lo stesso non si può dire per il volto femminile, Kelly McGillis, che in un’intervista a Entertainment Tonight ha raccontato di non essere stata contattata per prendere parte al progetto. Se lo aspettava? Sì: “Sono anziana e grassa, ho un look che rispecchia ...

Mara Venier : "Chiamo 'amore' tutti quelli che mi sono simpatici. Ormai per tutti sono 'zia Mara'" : Mara Venier, in queste settimane, si sta preparando ad una stagione televisiva assai impegnativa. Tra qualche mese, infatti, tornerà, per il secondo anno consecutivo, alla guida di 'Domenica In' e debutterà, in prima serata, su Rai 1 con un nuovo progetto, che porta per titolo 'La porta dei sogni'. In una lunga intervista, al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, la popolare conduttrice ha spiegato, anche, perché, ...

Carabiniere ucciso - in tre nella stanza dell'interrogatorio durante la foto choc a Elder Lee : ecco Chi sono : La foto lo ritrae davanti all'indagato, in borghese mostra soltanto un lembo della maglietta e una parte del braccio. Dettagli minimi che hanno però consentito ai suoi superiori di individuarlo. Si tratta del sottufficiale che ha deciso di bendare Gabriel Christian Natale Hjorth, il complice dell'as