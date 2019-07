Che cos’è e come si cura l’iperidrosi facciale

Fonte : dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2019) La sudorazione eccessiva del viso, conosciutaiperidrosi, è un problema piuttosto fastidioso. Scopri quali sono le cause e i rimedi più efficaci, per avere sempre un volto fresco e sentirti a tuo agio in ogni situazione.? La sudorazione eccessiva del viso, o iperidrosi, è un disturbo che colpisce circa il 5% della popolazione adulta. Sebbene la sudorazione sia un meccanismo del tutto normale, che il nostro corpo mette in atto per abbassare la temperatura e liberarsi di tossine, in alcune persone questo fenomeno è estremamente accentuato. L’eccessiva sudorazione prende il nome di iperidrosi. Se questo fenomeno interessa maggiormente il viso si parla di iperidrosi. Sia che interessi tutto il corpo, sia che interessi solo la zona del viso, la sudorazione eccessiva, in particolare per le persone di sesso femminile, è un problema ...

