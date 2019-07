Cavani | Lukaku | Higuain | è la giostra dei 9

Inter : Lukaku si allontana - ora l'obiettivo primario per l'attacco sarebbe Cavani : Il calciomercato, si sa, è in continuo divenire e riserva sempre tante sorprese. L'Inter fino a qualche giorno fa sembrava in pole position per Romelu Lukaku. In questi giorni, però, nella trattativa Inter-Manchester United si è inserita la Juve. I bianconeri per arrivare a prendere Lukaku sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La società nerazzurra, nelle scorse settimane, era arrivata ad offrire allo United ...

L'Inter fa sul serio per Cavani : sarebbe l'alternativa a Lukaku : L'Inter sta lavorando duramente in questi giorni per cercare di regalare quanto prima al tecnico Antonio Conte, i rinforzi in attacco richiesti. L'allenatore, infatti, ha il solo Lautaro Martinez a disposizione in questo momento, visto che Politano è infortunato e Mauro Icardi è fuori dal progetto. Sono due i nomi fatti dall'ex allenatore del Chelsea, Romelu Lukaku e Edin Dzeko. La trattativa per il centravanti belga, però, sembra essersi ...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

Calciomercato Inter : Lukaku è un rebus - Dzeko in stand by - Cavani la nuova pista (RUMORS) : La formazione dell'Inter 2019-20 per il momento continua a rimanere incompleta, soprattutto in attacco dove il nuovo allenatore Antonio Conte attende due pedine di spessore. Il tecnico ha già deciso che la sua squadra giocherà con il 3-5-2 e già nelle prime amichevoli sono arrivati dei riscontri abbastanza positivi sul gioco dei nerazzurri, che però attendono con ansia rinforzi dal Calciomercato. L'Inter ha in organico un grande bomber come ...

Tuttosport : L’Inter pensa ancora a Cavani se non dovesse arrivare Lukaku : Non è affatto una novità dal momento che Tuttosport lo aveva già scritto 10 giorni fa, Edison Cavani è l’alternativa dell’Inter a Lukaku. Zidane vuole il calciatore belga, ma dal momento che lo United sta facendo di tutto per ostacolare la chiusura dell’affare la società nerazzurra si prepara a trovare un sostituto che sarebbe il bomber del PSG “Conte vuole Dzeko e Lukaku, L’Inter – al netto delle uscite dei vari ...

La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a Cavani come alternativa a Lukaku : L'Inter sta lavorando sul mercato per regalare al tecnico, Antonio Conte, i due attaccanti richiesti. Al momento in rosa ci sono i soli Lautaro Martinez e Matteo Politano, entrambi indisponibili in questo momento per motivi diversi. L'argentino è in vacanza dopo la coppa America, mentre l'ex Sassuolo è ai box per un affaticamento muscolare. Il nome in cima alla lista dell'ex allenatore del Chelsea è quello di Romelu Lukaku. I nerazzurri lo ...

Calciomercato : Cavani sarebbe la prima alternativa dell'Inter se saltasse Lukaku : L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe espresso alla società il desiderio di avere con sé Lukaku, attualmente in forze al Manchester United. Tuttavia, i dirigenti del club milanese non vorrebbero spendere gli 83 milioni di euro richiesti dai Red Devils. Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto non più di 78 milioni comprensivi di bonus. Sullo sfondo, intanto, starebbe emergendo il nome di Cavani ...

CorSport : L’Inter pensa a Cavani come alternativa a Lukaku : Lukaku resta la prima opzione delL’Inter per l’attacco, ma se il club non riuscisse ad acquistare il belga, sarebbe pronto già un piano B: Edinson Cavani. Per Marotta è lui il primo della lista delle alternative possibili, scrive il Corriere dello Sport. La chiave della trattativa è la cifra da versare al Psg, alle prese con il caso Neymar. L’uruguaiano potrebbe liberarsi a costo zero o per una somma bassa: il suo contratto con il club francese ...

Calciomercato giovedì 18 luglio : Juve - UFFICIALE De Ligt. Inter - stop Lukaku : assalto a Cavani : Calciomercato 18 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 18 luglio. JuveNTUS– UFFICIALE De Ligt, la società bianconera ha ufficializzato l’arrivo del centrale olandese, il quale potrebbe essere presentato alla stampa nel corso dei prossimi giorni. Super contratto e via alla nuova avventura in bianconero. Fatta anche per Perin al Benfica. Inter– Come evidenziato […] L'articolo Calciomercato giovedì 18 luglio: ...