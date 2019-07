Cattura e annota si aggiorna | zoom e altre novità Insider

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 31 luglio 2019) In questi giorni è in fase di roll-out, per alcuninel ramo Fast, un nuovomento dell’appche introduce loin questa versione: ora è possibile utilizzare il pulsanteper ingrandire gli screenshot. Per riportare l’immagine alle dimensioni originali è sufficiente cliccare su “Mostra dimensioni effettive”. Modalità finestra singola: nelle opzioni è stata aggiunta una voce che consente di scegliere se aprire i nuovi screenshot in una nuova finestra (come avviene adesso) o in quella già aperta. Schermata iniziale: al primo avvio dell’app viene mostrato un messaggio che consiglia di utilizzare WINDOWS + MAIUSC + S perre nuovi screenshot. Screenshot Download La nuova versione diè numerata 10.1907.2064.0 ed è disponibile al download presso il Microsoft Store. ...

