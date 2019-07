Caso Gregoretti | Salvini autorizza lo sbarco | “Migranti accolti da 5 Paesi Ue e da Cei”

Nave Gregoretti - la procura apre un’inchiesta : Salvini rischia un nuovo Caso Diciotti : Il caso della Nave Gregoretti rischia di esplodere nelle mani del ministro dell'Interno, Matteo Salvini : la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda della Nave della Guardia costiera che si trova ormeggiata al porto di Augusta con a bordo 115 migranti che non possono sbarcare in attesa dell'autorizzazione del leader della Lega.Continua a leggere

Caso Gregoretti - il procuratore di Siracusa : "Condizioni a bordo difficilmente tollerabili a lungo" : In seguito all'azione del procuratore reggente di Siracusa , Fabio Scavone, il Viminale aveva autorizzato lo sbarco di 16 minori dalla nave della Guardia Costiera Gregoretti , ancora bloccata nel porto di Augusta. Uno di questi era poi stato costretto a tornare a bordo in quanto avrebbe 20 anni. "Abbiamo ricevuto informazioni dalla Capitaneria di porto che testimoniano condizioni delicate difficilmente tollerabili ancora", ha avverito ...

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere migranti : sbarcano 16 minori : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti , l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. Dal Viminale fanno sapere che intanto è stato dato il via libera allo sbarco di 16 minori che si trovavano a bordo.

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere parte dei 131 migranti a bordo : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti , l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. La Commissione europea sta portando avanti la trattativa con gli stati membri per redistribuire i migranti .

Caso Gregoretti - è ancora stallo : nave della Guardia costiera ad Augusta - ma migranti non sbarcano : Prosegue lo stallo per la nave Gregoretti della Guardia costiera : l'imbarcazione è ormeggiata al porto di Augusta , ma non è ancora arrivata l'autorizzazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per far sbarcare i 131 migranti a bordo. La Gregoretti si trova ad Augusta dalla notte tra sabato e domenica.

Migranti - perché quello della nave Gregoretti può diventare un nuovo Caso Diciotti : La nave Gregoretti della Guardia costiera è in attesa di ricevere l'autorizzazione per far sbarcare in Italia 140 Migranti soccorsi nella giornata di ieri. Ma per ora Matteo Salvini ha negato la possibilità di approdare nei porti italiani in attesa di un piano di ridistribuzione nei Paesi Ue. Una vicenda che ricorda quella della nave Diciotti sotto vari punti di vista: ecco perché questo potrebbe essere un nuovo caso Diciotti.