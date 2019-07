Caso Di Maio-Gozi | ecco quando è possibile revocare la cittadinanza italiana

Caso Siri - Luigi Di Maio : “I nostri no servono ad aggirare interessi loschi intorno al governo” : "Questa storia di Arata è inquietante. Diceva che siamo dei “rompic...” mentre parlava con la mafia. Un’altra medaglia al valore per il MoVimento 5 Stelle. Vedete che facciamo bene a dire NO quando serve? Anche perché di mio ho sempre diffidato da chi dice di SÌ a tutto e a tutti": così Luigi Di Maio torna sulla vicenda dell'imprenditore Paolo Arata, coinvolto nel Caso Siri.Continua a leggere

Caso Arata e fondi russi - Conte e Di Maio non affondano il colpo : La politica è “come una banca” e va “usata”. Le intercettazioni citate in una informativa della Dia di Trapani piombano sul tavolo del governo. Da queste parole si evincerebbe una complicata trama per nominare il leghista Armando Siri al governo e in qualche modo influenzare il ruolo di Luigi Di Maio. Quelle di Paolo Arata sono frasi che scottano e che fanno capolino nella settimana più complicata per la ...

Caso Siri - Di Maio : “Arata ha provato a manipolare la mia nomina a ministro. Fatto gravissimo” : "Sono tranquillo perché il M5S ha bloccato gli emendamenti sull’eolico che voleva quel signore, Arata, forse per conto di Nicastri. Ma se qualcuno ha provato a controllare e sabotare l’azione di M5s al governo vogliamo massima chiarezza": così Luigi Di Maio commenta le ultime novità del Caso Siri.Continua a leggere

Caso Siri - Di Maio : “Arata tentò di manipolare il governo. Gravissimo - pretendo chiarezza” : Dalle intercettazioni si evince che “c’è stato un momento in cui mentre si formava il governo qualcuno come Arata ha dichiarato di volermi controllare nominando un sottosegretario agli Esteri dove si pensava andassi. E’ un fatto Gravissimo. Se qualcuno, esterno al governo, ha provato a manipolare le scelte di governo mi aspetto – e lo chiederò alla magistratura – la massima chiarezza. Se qualcuno ha provato a controllare ...

Caso Bibbiano - il Pd accusa Di Maio : “Bugiardo - cosa nasconde il M5s su questa vicenda?” : "I 5 Stelle dicano qual è il loro coinvolgimento nella vicenda Bibbiano. Di Maio risponda. cosa nasconde il Movimento 5 Stelle su Bibbiano?”: sono le domande poste dal Pd, sui suoi canali social, al M5s sul Caso di Bibbiano. I dem attaccano Di Maio definendolo "bugiardo" e ritenendo che il suo partito possa essere coinvolto in questa vicenda.Continua a leggere

“Persa la fiducia in Di Maio”. Ma i 5S : copre il Caso Savoini : L’attacco al vertice mattutino a Helsinki: “Sono stato tradito dai 5 Stelle”. Al comizio serale in Brianza i militanti lo incalzano: mollali, vai con Meloni

Salvini-Di Maio - è scontro : «M5S e Pd già alleati» - «Vuoi coprire Caso Russia» : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles», dice il...

La Consob s'è desta sul Caso Di Maio-Atlantia : A quasi tre settimane dalle dichiarazioni a mercati aperti di Luigi Di Maio contro Atlantia, la Consob ha fatto sapere di avere aperto un fascicolo per verificare gli impatti delle accuse sul titolo della società quotata. La notizia è stata resa nota dalla parlamentare del Partito democratico Raffae

Caso Savoini - Luigi Di Maio strappa : “Matteo Salvini vada in Parlamento a riferire” : Il vicepresidente del consiglio e ministro del lavoro Luigi Di Maio interviene nel dibattito apertosi dopo le rivelazioni di BuzzFeed e de L’Espresso, chiedendo a Matteo Salvini di accettare la richiesta di riferire in Parlamento e rilanciando la proposta di una commissione d’inchiesta sul finanziamento di tutti i partiti.Continua a leggere

M5s - dopo Roma si apre Caso Torino. Di Maio blinda anche Appendino : dopo il caso Roma, che decise con Raggi sindaca di rinunciare alla candidatura della Capitale per le Olimpiadi estive e che oggi si trova ad affrontare il caos rifiuti, i riflettori si accendono, per M5s, di nuovo su Torino. Il capoluogo piemontese che ha deciso di non correre per i Giochi invernali del 2026, resta orfano anche del salone dell'Auto, la manifestazione contrastata da alcuni consiglieri comunali dei 5 Stelle, nonostante l'assist ...

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

Il Caso Di Maio e i doveri della Consob : Chissà se nella caverna di Socrate e Platone si è sentito il boato, o anche solo una flebile eco, delle dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio contro Atlantia. Chissà se il neo presidente della Consob Paolo Savona attiverà gli annunciati strumenti di “intelligenza artificiale” per verificare se i

Ex Ilva - Di Maio ad ArcelorMittal : «Immunità Caso risolto - non c’è più» : Da Taranto il vice premier Luigi Di Maio non torna indietro sull’immunità penale sul piano ambientale ad ArcelorMittal, che si appresta a diventare legge non appena anche...

Solo un passaggio di microfono per evitare il Caso Di Maio : L’intervista-investitura di Davide Casaleggio a Alessandro Di Battista si trasforma in extremis in un semplice passaggio di microfono sul palco di Rousseau City Lab a Catania, dopo che per tutto il giorno si sono rincorse voci di un asse tra il figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle e l’ex deputato tornato in prima linea dando l’impressione di voler oscurare Luigi Di Maio, incalzato anche dal suo partner di governo che ...