Carabiniere ucciso | su ragazzo bendato indaga anche Procura militare I pm acquisiscono i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) C’è unto per l’episodio delprima dell’interrogatorio di venerdì presso la stazione dei Carabinieri in via In Selci. È un sottufficiale dell’Arma, accusato di aver messo la benda intorno agli occhi del 19enne Gabriel Natale Hjorth, l’italoamericano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il procedimento è stato aperto nei confronti del capo-pattuglia, l’uomo con la t-shirt nera che si intravede al lato della fotografia e che è già stato trasferito ad altro incarico, non operativo. Il reato contestato è abuso d’ufficio, ma siper rivelazione di segreto d’ufficio in merito alla diffusione della foto. Esclusivamente su quest’ultima fattispecie,la, per capire da chi è partito il primo “condividi” rispetto alla ...

matteorenzi : Ennesima bufala: questa foto è di un funerale ad Ascoli per alcune vittime del terremoto. Eppure ancora oggi molti… - NicolaPorro : #Carabiniere ucciso, tutti ancora indignati per la benda al ragazzo americano. La cattiva coscienza di Repubblica e… - LegaSalvini : ++ Carabiniere ucciso, lo sfogo della vedova con Salvini: «Tutelate noi, non quei due killer» ++ -