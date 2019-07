Carabiniere ucciso | indagato sottufficiale per la benda agli occhi di Natale In corso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2019) C’è unper l’episodio del ragazzoto prima dell’interrogatorio di venerdì presso la stazione dei Carabinieri in via In Selci. È undell’Arma, accusato di aver messo laintornodel 19enne GabrielHjorth, l’italoamericano accusato di conin omicidio per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il procedimento è stato aperto nei confronti del capo-pattuglia, l’uomo con la t-shirt nera che si intravede al lato della fotografia e che è già stato trasferito ad altro incarico, non operativo. Stretto riserbo sul reato contestato. L’autore della foto, invece, non è stato ancora individuato. L’immagine potrebbe essere stata scattata dal terrazzino, ma non ci sono ancora riscontri. Il ragazzoto non è quello che ha materialmente sferrato le coltellate mortali a Cerciello Rega. ...

matteorenzi : Ennesima bufala: questa foto è di un funerale ad Ascoli per alcune vittime del terremoto. Eppure ancora oggi molti… - NicolaPorro : #Carabiniere ucciso, tutti ancora indignati per la benda al ragazzo americano. La cattiva coscienza di Repubblica e… - LegaSalvini : ++ Carabiniere ucciso, lo sfogo della vedova con Salvini: «Tutelate noi, non quei due killer» ++ -