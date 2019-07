Carabiniere ucciso | atti alla procura militare per autore della foto

Carabiniere ucciso - acquisiti i turni di lavoro dei militari la notte dell'omicidio : Tra gli atti acquisiti dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine relativa all'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega c'è anche l'elenco dei turni di...

Carabiniere ucciso - parla l'uomo dello zaino : "Ecco perché ho chiamato il 112" : Attraverso il suo legale di fiducia Sergio Brugiatelli racconta la sua versione dei fatti: "Non sono né un intermediario di...

Mario Cerciello Rega - ecco il coltello che ha ucciso il Carabiniere : foto impressionante : ecco il coltello che ha ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Rega Cerciello. Nella foto si vede l'arma del delitto impugnata da Elder Finnegan Lee e affondata nel torace del militare ben 11 volte. Quando i militari lo hanno trovato, nel controsoffitto della camera 109 dell’hotel Le Meridie

Carabiniere ucciso - il padre di Elder Lee Finnegan a Roma : «Voglio vedere mio figlio» : «La prima cosa che vorrei sapere è quale è la prassi burocratica per poter rivedere in carcere mio figlio». Questa l'unica frase che Ethan Elder, il padre di Elder Lee...

Carabiniere ucciso - Brugiatelli : «Ho avuto paura - i due mi minacciarono. Non sono informatore» : «Queste righe le scrivo innanzitutto per rendere onore all?uomo valoroso che, con il suo lavoro di Carabiniere, ha salvato la mia vita e purtroppo perso la sua». Così Sergio...

Carabiniere ucciso - indagato sottufficiale per la benda agli occhi di Natale. In corso nuovi accertamenti all’hotel Le Meridien : C’è un indagato per l’episodio del ragazzo bendato prima dell’interrogatorio di venerdì presso la stazione dei Carabinieri in via In Selci. È un sottufficiale dell’Arma, accusato di aver messo la benda intorno agli occhi del 19enne Gabriel Natale Hjorth, l’italoamericano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Il procedimento è stato aperto nei confronti del ...

Carabiniere ucciso - Feltri : 'Fatico a definirlo eroe' : Vittorio Feltri ama parlare senza filtri. Per sua stessa ammissione non teme le conseguenze di ciò che dice, anche quando si rischia di urtare la sensibilità dell'opinione pubblica. Non ha fatto eccezione quello che è stato il suo commento sulla vicenda relativa all'uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. L'uomo, accoltellato da un ragazzo americano, non andrebbe consegnato alla storia come un eroe secondo il direttore di Libero, ...

Carabiniere ucciso - Cerciello dimenticò l'arma in caserma. Gli inquirenti : «Interrogatori regolari» : «Non aveva con sé l'arma quella notte». Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era senza la pistola d'ordinanza la notte a cavallo tra giovedì e...

Roma - Carabiniere ucciso : 'Aveva dimenticato l'arma - non c'era il tempo di reagire' : Ieri si è tenuta in piazza San Lorenzo in Lucina (quartier generale dei Carabinieri), la conferenza stampa sull'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Inoltre, quando il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargano ha preso la parola ha espresso il suo disappunto e dispiacere per tutte le ombre e i misteri intorno a questa vicenda. Poi ha aggiunto che "La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la ...

Carabiniere ucciso - la madre di Elder Lee : «Mio figlio è un ragazzo riflessivo - se ha agito così è perchè era terrorizzato» : «Un ragazzo riflessivo, che se ha agito contro qualcuno lo deve aver fatto perché terrorizzato. Un giovane che non prendeva droghe, solo la marijuana, legale nel suo Paese, la...