CAOS LIBIA Haftar bluffa su Tripoli ma l' Italia è disarmata

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Inha dichiarato di voler vincere la guerra con le armi, ma sa di non poterlo fare perché il prezzo sarebbe altissimo

ManMazapegul : @fattoquotidiano Probabilmente #Gozi sta dalla parte di chi ha fatto uccidere Gheddafi creando il caos in Libia , complimenti! #PDioti - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Non si ferma l'escalation di violenza in Libia Il paese è sempre più nel cao… - giu33liana : @sputnik_italia #FacciamoRete #FacciamoInformazione Caos #Libia, nuovo lancio di razzi su aeroporto di #Tripoli, n… -