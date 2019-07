Calciomercato | le notizie del giorno – Fiorentina show | la mossa del Psg per Neymar

Calciomercato INTER NEWS/ Rebic costa 40 milioni - idea Kostic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: diventa calda la pista Rebic dell'Eintracht Francoforte, quattro nomi per la corsia mancina.

Calciomercato Milan news/ Vicina la chiusura per Rafael Leao - ultime notizie - : Calciomercato Milan news. Vicina la chiusura per Rafael Leao, oggi giorno decisivo per il talento del Lille, ultime notizie,

Calciomercato Juventus news/ Quasi fatta per Khedira all'Arsenal - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news. Quasi fatta per Khedira all'Arsenal, il centrocampista tedesco vicino alla Premier League, ultime notizie,

Calciomercato - le notizie di oggi – Nuovo 11 Fiorentina - parla l’agente di James - Kean e Cutrone via : IL Nuovo 11 DELLA Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione sarà quella di ...

Calciomercato Juventus news/ Moise Kean all'Everton per 40 milioni - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, le ultime notizie: Moise Kean all'Everton per 40 milioni di euro, si sblocca in uscita il mercato bianconero. E su Lukaku..

Calciomercato INTER NEWS/ Cavani 'corteggiato' dagli uruguagi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: Cavani in contatto coi nerazzurri per il suo possibile passaggio a Milano: scambio con Icardi?

Calciomercato MILAN NEWS/ L'agente di Correa a Milano : si sblocca? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, le ultime notizie: L'agente di Correa arriva a MILANo, accelera la trattativa con l'Atletico Madrid?

Calciomercato - le notizie del giorno : il sogno e la realtà in casa Fiorentina - nuovo difensore per il Milan : E’ stata una giornata intensa per il Calciomercato, ecco tutte le trattative di giornata. “Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo Jorge Jesus che ha confermato il trasferimento di Leo Duarteal Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Valzer di attaccanti. Partiamo ...

Calciomercato Milan News/ Un ex Inter nel mirino di Maldini e Boban - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ecco Leo Duarte per la difesa e Rafael Leao per l'attacco. Si complica l'affare Correa: le ultime notizie.

Calciomercato MILAN NEWS/ Leao in arrivo - frenata per Correa - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ecco Leo Duarte per la difesa e Rafael Leao per l'attacco. Si complica l'affare Correa: le ultime notizie.

Calciomercato INTER NEWS/ Rilancio per Lukaku - Cavani piano B - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: nuova offerta in programma per Romelu Lukaku, su Edinson Cavani e Edin Dzeko...

Calciomercato Napoli news/ Ancelotti annuncia un grande colpo! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, Carlo Ancelotti tra Pepè, Icardi e James Rodriguez si mostra comunque ottimista e fiducioso del fatto che il colpo arriverà.

Calciomercato Roma News/ Salta anche l'ipotesi Suso! - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, l'idea in entrata è Suso ma c'è troppa distanza dal Milan. Intanto Dzeko resta, con la Fiorentina ipotesi scambio Pezzella-Schick

Calciomercato Inter news/ Settanta milioni per arrivare a Lukaku - ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Lukaku resta l'obiettivo numero uno per l'attacco nerazzurro ma con la Roma si tratta l'arrivo di Edin Dzeko