Calciomercato Inter | sirene argentine per Mauro Icardi | l’attaccante nerazzurro potrebbe

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Oltre all’esse di Roma e Napoli, persi è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su, per l’attaccante dell’si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le parti sono già avvenuti, come sottolineato dal presidente xeneize Angelici: “Nicolas Burdisso ha parlato con Javier Zanetti per informarsi sulla situazione attuale di. Chiedere non costa nulla. Noi cerchiamo sempre giocatori delle Nazionali e di grande livello“. Dopo l’arrivo di Daniele De Rossi, il Boca tenta dunque di piazzare un altro colpaccio, anche se non sarà facile battere la concorrenza di Roma e Napoli, da tempo ...

