Calciomercato Inter – Le condizioni della cessione di Nainggolan | ecco la richiesta dei

Calciomercato Fiorentina - accordo con l’Inter per Nainggolan : operazione in dirittura : Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito, mancano adesso gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca La Fiorentina ha deciso di fare sul serio in vista della prossima stagione e, dopo aver trattenuto con le unghie e con i denti Federico Chiesa, ha deciso di dare il via ai colpi in entrata. Prima l’ufficialità di Boateng e Lirola, poi l’accordo con l’Inter per il prestito di Radja ...

Calciomercato Inter : Nainggolan verso la Fiorentina - accordo vicino (RUMORS) : Il Calciomercato dell’Inter inizia ad entrare nella fase più calda. Antonio Conte da quando è arrivato ha cominciato ad escludere chi non poteva essere parte del suo progetto tecnico. Così dopo Mauro Icardi, primo grande epurato, è toccato a Radja Nainggolan essere estromesso dal gruppo. Il belga ha partecipato alla tournée cinese, forse puntava anche a convincere la nuova guida tecnica a cambiare idea ma l’impresa è stata impossibile. Così ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

Calciomercato Inter - torna di moda il nome di Rebic per l’attacco : nuovi contatti con l’Eintracht : Il club nerazzurro ha messo nuovamente nel mirino l’attaccante dell’Eintracht, già sondato qualche settimana fa Complicatasi improvvisamente l’operazione Lukaku, vicino ad accordarsi con la Juventus nell’ambito dello scambio con Dybala, l’Inter si fionda nuovamente su Ante Rebic dopo averlo sondato qualche settimana fa. AFP/LaPresse Il croato non rappresenta l’alternativa al belga del Manchester United, ...

Calciomercato Inter NEWS/ Rebic costa 40 milioni - idea Kostic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: diventa calda la pista Rebic dell'Eintracht Francoforte, quattro nomi per la corsia mancina.

Calciomercato Napoli : ora c'è solo l'Inter a separare Icardi dagli azzurri : Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese Tuttosport, la trattativa per portare Mauro Icardi al Napoli può sbloccarsi in quanto a separare il calciatore dagli azzurri resterebbe solo l'Inter. Il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis non ha fretta di chiudere il colpo, ma la situazione è ormai chiara a tutti. Infatti, visto e considerato che la Juventus è vicinissima a concludere lo scambio Dybala-Lukaku con il Manchester Utd, la società ...

Calciomercato Fiorentina - non solo Boateng per i viola : contatti in corso con l’Inter per Nainggolan : Chiusa l’operazione con il Sassuolo per Boateng, il club viola ha intenzione di piazzare un nuovo colpo per il proprio centrocampo provando a prendere Nainggolan La Fiorentina non si accontenta di Kevin-Prince Boateng e, per il proprio centrocampo, il club viola prova a piazzare un altro colpo. Si tratta di Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, per il quale la società di Rocco ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Calciomercato - intreccio Juve-Inter per Lukaku : Dybala ci pensa - i nerazzurri hanno pronto il piano B : E’ sempre Juventus-Inter. In campo, in inverno ma anche in estate, e sul mercato. La situazione Lukaku si fa interessante, con i bianconeri che sembrano aver intenzione di ‘strappare’ l’attaccante belga ai nerazzurri. Quello che la ‘Vecchia Signora’ mette sul piatto, effettivamente, è più ‘allettante’ rispetto all’offerta di Marotta e Co. C’è la possibile pedina di scambio Dybala, ...

Calciomercato Inter - c’è distanza con la Roma per Edin Dzeko : rifiutata l’ultima offerta nerazzurra : Il club giallorosso ha rifiutato l’ultima offerta presentata dai nerazzurri per Dzeko, che al momento resta dunque nella Capitale L’Inter non riesce a mettere le mani su Edin Dzeko, serve uno sforzo economico per convincere la Roma a privarsi dell’attaccante bosniaco che piace eccome a Paulo Fonseca. AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO L’ultima offerta recapitata da Marotta a Petrachi è di 15 milioni di euro, una cifra ...

Calciomercato 30 luglio martedì : Lukaku-Dyabala - lo scambio si farà. Inter - Dzeko vicino. Milan - fatta per Leao : Calciomercato 30 luglio- Ecco le trattative di oggi martedì 30 luglio. JUVENTUS– scambio Dybala-Lukaku ormai nel vivo. La sensazione è che l’affare si farà. Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, lo scambio potrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime ore dopo il ritorno a Torino di Dybala dalle vacanze. La Juventus comunicherà al giocatore […] L'articolo Calciomercato 30 luglio ...

Calciomercato Inter NEWS/ Cavani 'corteggiato' dagli uruguagi - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, le ultime notizie: Cavani in contatto coi nerazzurri per il suo possibile passaggio a Milano: scambio con Icardi?

Calciomercato Inter – Nerazzurri su Lukaku - Marotta ammette : “fatta offerta importante e congrua” : Marotta, il campionato 2019/20 di Serie A e i movimenti di mercato dell’Inter: le parole dell’ad nerazzurro a margine della presentazione del nuovo calendario La stagione 2019 di Serie A si avvicina sempre più: oggi si è respirata aria di campionato, con la presentazione del calendario, alla quale non è mancato Beppe Marotta. L’ad dell’Inter ha commentato la stagione 2019/20: “sarà un’annata inedita. Ci ...