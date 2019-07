Caduta Libera | il sexy-bagnino Fregoni stende Mediaset e Gerry Scotti | l' ultimo colpo

Caduta Libera - Gerry Scotti sotto accusa. Piovono pesanti accuse contro il conduttore : Gerry Scotti nella bufera. Il conduttore è finito sotto accusa. Il programma che conduce, Caduta Libera, continua ad andare in onda per la gioia dei telespettatori. Lo fa in versione Splash, cioè estiva. Ed è proprio a causa della trasmissione che il conduttore è stato preso di mira dagli haters. Perché? Gerry Scotti è accusato di non essere più imparziale come era un tempo. I detrattori sostengono infatti che Gerry commetta irregolarità nel ...

Caduta Libera - Nicolò Scalfi rivela come ha fatto a stra-vincere : il suo clamoroso segreto : Nicolò Scalfi, giovane pupillo di Gerry Scotti, continua a tenere aggiornati i propri follower su Instagram, e lo fa come qualsiasi altro ragazzo della sua età. L'ex vincitore di Caduta Libera qualche ora fa ha condiviso con tutti uno scatto che lo vede divertirsi in una serata, qualche ora fa inco

Caduta Libera - il nuovo campione che fa impazzire il pubblico (e vince) è il “sexy bagnino” : Il successo, se così si può definire, dei campioni dei quiz non è certo una novità ma nell’ultimo periodo sono tornati di moda. Non solo per merito dei concorrenti ma soprattutto per la volontà di fidelizzare e trainare pubblico. Da L’Eredità a Reazione a Catena fino a Caduta Libera, proprio il quiz condotto da Gerry Scotti qualche settimana fa ha salutato, dopo quasi novanta puntate, il super campioncino Nicolò Scalfi. Il ragazzo ...

Nicolò Scalfi e il segreto del successo a Caduta Libera - intanto Christian strega tutti : Caduta Libera, Nicolò Scalfi felice dopo il successo nel programma L’estate di Nicolò Scalfi continua a gonfie vele, a quanto pare, e come potrebbe essere diversamente, del resto, visto che il Campione più amato di Caduta Libera si è portato a casa centinaia di migliaia di euro e ha tantissimi progetti per il futuro, non […] L'articolo Nicolò Scalfi e il segreto del successo a Caduta Libera, intanto Christian strega tutti proviene da ...

Caduta Libera - l'impresa di Christian Fregoni da Gerry Scotti : anche Nicolò Scalfi costretto a inchinarsi : A tre settimane dall'addio a Nicolò Scalfi, il super-campioncino che ha sbancato a Caduta Libera, Gerry Scotti nel suo quiz pre-serale su Canale 5 sta coltivando un nuovo personaggio. Si tratta di Christian Fregoni, il nuovo campione in carica, bagnino dal fisico scolpito, il quale ora ha anche inca

Finale ricco di emozioni a “Caduta Libera!” - il game show condotto da Gerry Scotti : Finale ricco di emozioni ieri a “Caduta Libera!”, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Il nuovo Campione Christian Fregoni, alla sua quinta partita sulla botola centrale, ha superato per la prima volta il gioco Finale de “I dieci passi” e si è aggiudicato 75.000 euro. Christian Fregoni è di Brescia, ha 27 anni e ha festeggiato il suo compleanno nello studio di “Caduta Libera!”. È ...

Caduta Libera - Gerry Scotti e il raptus giustizialista : "Ma perché? Fate vedere le manette". Ovazione : raptus giustizialista per Gerry Scotti a Caduta Libera. L'amatissimo conduttore Mediaset del preserale di Canale 5 si è lasciato andare a un commento personale piuttosto spiazzante dopo la domanda "A loro vengono messi i ferri alle mani o ai piedi per impedirne la fuga". Il concorrente risponde gius

Caduta Libera - l'ex campione Nicolò fa i complimenti al bagnino Christian per il fisico : Nicolò Scalfi, l'ex campione di Caduta Libera, continua ad essere un super-fan del popolare game show condotto da Gerry Scotti che gli ha regalato tanto successo, popolarità e soprattutto un bel gruzzoletto di soldi da mettere da parte per il futuro. In queste ore Nicolò ha postato delle stories su Instagram in cui dimostra che tutt'oggi continua a seguire la trasmissione e in particolar modo si è lasciato andare ad un apprezzamento nei ...

Caduta Libera : il bagnino mostra il fisico e Nicolò fa uno strano commento : Sorpresa “estiva” a Caduta Libera. Gerry Scotti ha presentato così il concorrente Christian, che di lavoro fa il bagnino: “Sembra Enrique Iglesias” le parole pronunciate dall’amato conduttore di Canale 5, al fine di sottolineare la bellezza del ragazzo. Ma chi è questo Christian? Beh, classe 1992 e originario di Brescia, il giovane col sorriso stampato sulle labbra ha 27 anni e, questo lunedì 15 luglio 2019, è tornato nel programma per dare del ...

“Fuori quel panzone!”. Caduta Libera - accuse (e offese) a Gerry Scotti. Il conduttore nel mirino : cosa sta succedendo. Programma a rischio? : Si sa, con la popolarità arrivano anche e indubbiamente anche gli haters. È una questione di numeri, in pratica: ogni tanti follower c’è sempre qualche testa calda che cerca sempre e in tutti i modi di schernire il personaggio di turno. Questa volta è toccato allo zio della televisione italiana: Gerry Scotti. Forte dall’incredibilità popolarità generata dal super campione Nicolò Scalfi a Caduta libera, ha canalizzato a sé non poche critiche ...