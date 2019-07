Brugiatelli | I due americani mi hanno minacciato | hanno detto che sapevano dove

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “Se dopo il furto subìto ho chiamato il 112, senza aspettare l’indomani per sporgere denuncia, come mi era stato in un primo momento consigliato dai carabinieri, è stato perché ho avuto paura. Quando ho chiamato il mio numero di cellulare, chi ha risposto non ha solo preteso denaro e droga per riconsegnare le mie cose. Mi, dicendo cheabitavo e sarebbero venuti a cercarmi”. Così Sergio, l’uomo a cui i duerubato lo zaino nelle fasi precedenti l’omicidio di Mario Cerciello Rega, in una nota diffusa dal suo legale Andrea Volpini.“Nel borsello rubato, oltre al documento d’identità, c’erano anche le chiavi della casavivo con mio padre, che è molto malato, mia sorella e mio nipote. Ho avuto paura - aggiunge - che potessero far del male a ...

