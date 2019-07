Brugiatelli | “Cerciello mi ha salvato la vita”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – – “Queste righe le scrivo per rendere onore all’uomo valoroso che, con il suo lavoro di carabiniere, hala mia vita e purtroppo perso la sua. Ai familiari del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, alla sua giovane moglie, vanno le mie sincere condoglianze”. Lo afferma attraverso il suo legale di fiducia Andrea Volpini, Sergio, l’uomo che ha avvisato i carabinieri per denunciare di aver subito il furto dello zaino da parte dei , accusati dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. “In questi giorni e notti – aggiunge – passate pensando alla tragedia che ha distrutto la famiglia del carabiniere che mi hala vita, ho letto e sentito dai media sulla vicenda curiose e false ricostruzioni che proseguono anche dopo la conferenza stampa degli ...

