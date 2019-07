Bruce Springsteen in Italia per le vacanze in famiglia sul Lago di Como foto e video

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019)inper trascorrere le consueteinsuldi. Il Boss è stato avvistato in città, sulle vie dello shopping, per godersi alcuni momenti di meritato relax dopo il rilascio del nuovo album Western Stars. Il suo amore per ilè stato dimostrato dalla visita a uno dei negozi storici del centro nel quale si è recato in uno dei lunghi pomeriggi da trascorrere in relax, senza dimenticare il suo pubblico al quale ha concesso autografi e selfie com'è abituato a fare. I fan hanno quindi approfittato della sua disponibilità per tendere un braccio in cerca di un autografo che hanno ottenuto senza troppa difficoltà.non ha cercato di camuffarsi tra la folla, ma ha svolto tutte le attività prevista in totale relax. Laè approdata inper festeggiare il compleanno della moglie del Boss, Patti ...

FavillaLaura : Bruce Springsteen, vacanze italiane sul lago di Como - Ary1797 : RT @OptiMagazine: #BruceSpringsteen in Italia per le vacanze in famiglia sul Lago di Como (foto e video) - OptiMagazine : #BruceSpringsteen in Italia per le vacanze in famiglia sul Lago di Como (foto e video) -