Blitz della polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria | 17 arresti

Casapound - Blitz della Raggi in sede : “Rimuovete l’insegna”. Ma il M5S alla Camera boccia la mozione Pd per lo sgombero : Virginia Raggi consegna a Casapound un ultimatum per rimuovere l’insegna della tartaruga frecciata dalla sede (occupata) di via Napoleone III a Roma. Quasi nello stesso momento, alla Camera dei Deputati, il M5S e la Lega bocciano l’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico che impegnava il governo a sgomberare l’edificio, già inserito nell’elenco degli 88 stabili nel mirino della Prefettura di Roma. L’atto ...

Roma - Blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound : “L’insegna va rimossa” : La sindaca Virginia Raggi si è recata presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall’edificio. La scritta è incisa all’entrata dello stabile. L'articolo Roma, blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound: “L’insegna va rimossa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Blitz sul molo di Bari : multe e sequestri per il pesce 'non a norma'. Decaro : "La salute vale più della tradizione" : E' uno degli scorci più fotografati di Bari ma il pesce era in condizioni pessime: 17 multe e 300 chili sequestrati. Il sindaco ai pescivendoli: "Creiamo un mercato idoneo"

Rifiuti : Blitz all'alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo (2) : (AdnKronos) - L'operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese. Erano presenti il vicesindaco Fabio Giambrone e il comandante della Polizia municipale. Il 90% delle multe è stata elevata a residenti nei comuni limitrofi. denunce e sequestri anche a carico di palermitani. I sequestri, come sp

Rifiuti : Blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo (2) : (AdnKronos) – L’operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese. Erano presenti il vicesindaco Fabio Giambrone e il comandante della Polizia municipale. Il 90% delle multe è stata elevata a residenti nei comuni limitrofi. denunce e sequestri anche a carico di palermitani. I sequestri, come spiegano dal Comune, sono stati già convalidati dal magistrato di turno,L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia ...

Rifiuti : Blitz all'alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - blitz all'alba della Polizia municipale di Palermo lungo le strade di accesso alla città contro l'abbandono o la migrazione di Rifiuti. Il bilancio è di 60 multe, 4 denunce penali, 3 mezzi sequestrati.

Rifiuti : Blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – blitz all’alba della Polizia municipale di Palermo lungo le strade di accesso alla città contro l’abbandono o la migrazione di Rifiuti. Il bilancio è di 60 multe, 4 denunce penali, 3 mezzi sequestrati. L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia municipale, multe e denunce a Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Blitz della polizia fra Reggio Calabria e Canada : 14 arresti : In una operazione internazionale la polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda, ha arrestato 14 persone affiliate alla n'drina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno. Fra i reati contestati, a vario titolo, associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale, con l'aggravante del ...

Caso Lega-Russia - Blitz della Guardia di Finanza a casa di Francesco Vannucci : Si muove la procura di Milano, che esegue accertamenti su Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, i due che si sono fatti avanti affermando di aver preso parte all'incontro all'hotel Metropol di Mosca, il famoso incontro cui era presente Gianluca Savoini e al centro del teorema con cui stanno cercand

Blitz della Finanza - quattro arresti per gestione coop accoglienza migranti. Accusa di truffa : Operazione tra Sanremo, Cuneo e Torino, decine di avvisi di garanzia e sequestri per un milione di euro

Blitz della Gdf - sequestrato il Castello Aragonese a Ischia : Due finanzieri in carcere, un noto commercialista napoletano e tre imprenditori ai domiciliari, oltre a immobili di lusso per 40 milioni di euro sequestrati perché riconducibili agli indagati, tra cui il Castello Aragonese d’Ischia e un altro stabile a Capri: è il bilancio dell’indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Napoli sui fallimenti di una serie di società che sarebbero stati ...

Blitz della polizia municipale - sequestrata Cava Giuliani : era stata scelta per stoccare i rifiuti di Napoli : Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata ?Cava Giuliani?. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura...

Blitz della Gdf - sequestrato Castello Aragonese ad Ischia : Due finanzieri in carcere, un noto commercialista napoletano e tre imprenditori ai domiciliari, oltre a immobili di lusso per 40 milioni di euro sequestrati perche' riconducibili agli indagati, tra cui il Castello Aragonese d'Ischia e un altro stabile a Capri: e' il bilancio dell'indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Napoli sui fallimenti di una serie di societa' che sarebbero stati pilotati con la regia del 77enne ...

Torino - Blitz della polizia contro gruppi di estrema destra : nel capannone spuntano missile e arsenale da guerra : Fucili d’assalto di ultima generazione, pistole, ma anche un missile terra-aria. È la scoperta fatta dai poliziotti della digos e dal Servizio antiterrorismo dell’Ucigos di Torino, che hanno sequestrato nel Nord Italia armi da guerra appartenenti a soggetti dell’estrema destra. Nel video, il ritrovamento del missile insieme al resto dell’arsenale e a cimeli e targhe che esaltano Hitler e le SS. ...