Blitz anti-ndrangheta | 17 arresti Imprenditori e politici asserviti alla cosca Libri

Palermo - Blitz anti-droga : 16 arresti : La Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione antidroga a Palermo questa mattina all'alba. In un colpo solo sono state smantellate due associazioni a delinquere dedite allo spaccio di cocaina. L'operazione messa a segno oggi è figlia di un altro blitz del febbraio 2017, nell'ambito del quale diverse persone finirono in manette con le stesse accuse, avendo come punto di riferimento i clienti della cosiddetta "Palermo bene".Come due anni ...

Roma - Blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound : “L’insegna va rimossa” : La sindaca Virginia Raggi si è recata presso lo stabile occupato da Casapound in via Napoleone III a Roma, dove alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di eliminare la scritta Casapound dall’edificio. La scritta è incisa all’entrata dello stabile. L'articolo Roma, blitz della Raggi davanti al palazzo occupato di Casapound: “L’insegna va rimossa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Enna - Blitz anti-droga : c'era un pappagallo a fare da palo alla banda : Pina Francone L'operazione della polizia nell'ennese, dove gli agenti hanno scoperto che era l'uccello a fare da palo agli spacciatori Un pappagallo come palo. Era questo lo stratagemma adottato da una banda di spacciatori di Piazza Armerina, in provincia di Enna, sgominata da un blitz delle forze dell'ordine. L'operazione di polizia contro lo spaccio di marijuana, cocaina e hashish ha portato all'arresto di otto delle 15 persone ...

Sardegna - Blitz antidroga : 17 arresti : 6.31 E' in corso un'operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Sassari finalizzata alla cattura di 17 persone responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e spaccio. L'indagine è stata condotta dal reparto territoriale dei Carabinieri di Olbia sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Cagliari che ha diretto l'intera attività ...

Messina - Blitz antidroga/ 11 arresti fra cui l'ex dell'olgettina Marysthel Polanco : Messina, blitz antidroga: 11 arresti fra cui l'ex fidanzato dell'olgettina Marysthel Polanco, imputata nel processo Ruby ter. Ecco i dettagli

Blitz della Finanza - quattro arresti per gestione coop accoglienza migranti. Accusa di truffa : Operazione tra Sanremo, Cuneo e Torino, decine di avvisi di garanzia e sequestri per un milione di euro

Blitz antimafia di polizia e Fbi fra Palermo e New York - 19 arresti : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Cali', capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa nostra siciliana e la mafia americana. Gia' undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa di ...

Usa - al via Blitz anti-immigrati | Trump e i tweet razzisti contro le deputate dem : "Tornate a casa vostra" : Il presidente degli Stati Uniti si scaglia contro il gruppo di parlamentari progressiste e appartenenti alle minoranze razziali guidate da Alexandra Ocasio-Cortez

Foggia - nuovo Blitz a Borgo Mezzanone : demolito il 25% delle baracche. I pm : ‘Abitanti del ghetto vittime di caporalato’ : Dopo quasi tre mesi dalle ultime operazioni di abbattimento, tornano le ruspe a Borgo Mezzanone, l’agglomerato abusivo accanto al Cara, il Centro richiedenti asilo, a pochi chilometri da Foggia. Nella giornata di giovedì 11 luglio sono state demolite trentacinque baracche abusive del ghetto dove vivono circa 1500 migranti. Con l’intervento di oggi è stato abbattuto circa il 25% delle baracche presenti nel ghetto. Tra le baracche al centro ...

Blitz ANTI-DOPING/ Più se ne parla - più la gente si disinteressa : De Ligt tira di più : La maxi-retata anti doping ha portato ad arresti in tutta la Ue. Un traffico di sostanze illecite diffuso a livello amatoriale. Ai tifosi non interessa.

Torino - Blitz della polizia contro l’estrema destra : perquisizioni a militanti di Forza Nuova - Rebel Firm e Legio Subalpina : Apologia di fascismo. È questa l’ipotesi di reato da cui è partito il blitz della Digos di Torino, che martedì mattina ha perquisito undici abitazioni di militanti di Forza Nuova, Rebel Firm e Legio Subalpina, compagine di area skinhead, nel capoluogo piemontese e a Ivrea. Manganelli, coltelli, riproduzioni di pistole e armi da softair, insieme ad elmetti, una bandiera con la svastica, edizioni del Mein Kampf, un volume di canti fascisti, ...

Blitz antidoping in Europa : 234 arresti e 1000 indagati : Maxi operazione anti-doping in tutta Europa. Sono state sequestrate complessivamente 3,8 milioni di sostanze dopanti che si trovavano nelle mani di 17 gruppi criminali dediti al traffico internazionale. Ben 234 persone sono state arrestate ed oltre 1000 sono state inserite nel registro degli indagati. L'operazione ha permesso inoltre di scovare e chiudere 9 laboratori clandestini, uno dei quali in Italia in provincia di Salerno, dove si ...

Spiagge sicure - primo Blitz a Ischia : via gli ambulanti dai Maronti : Nell'ambito dell'operazione «Alto Impatto», i carabinieri della compagnia di Ischia hanno notificato sette ordini di allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini...