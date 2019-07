Bitter Sweet | spoiler puntate 41-50 | Bulut affidato di nuovo agli Onder | Nazli si ammala

Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019 : Ferit Pronto a Riconquistare Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019: tanti personaggi cambiano volto, ed altrettante verità vengono alla luce. In particolar modo, il protagonista è Hakan: su di lui emergono molti particolari inquietanti che nessuno aveva mai immaginato.. La soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sta per raggiungere diversi punti di svolta. Nelle Anticipazioni della scorsa settimana infatti è diventato chiaro che una terribile ...

Bitter Sweet - trama del 39° episodio : Ferit e Deniz sospettano di Hakan : La soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore conosciuta con il titolo di Dolunay, continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 il 1 agosto 2019, raccontano che Ferit Aslan e Deniz - mentre saranno nel garage della loro azienda in attesa della rimozione della macchina che ha causato il decesso dei genitori di Bulut - riceveranno una terribile notizia. Il ricco ...

Bitter Sweet - anticipazioni 1° agosto : Manami cerca di riappacificare Nazli e l'Aslan : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la serie tv che sta letteralmente conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler della puntata in onda giovedì 1° agosto, si soffermano su Ferit Aslan e Nazli Piran, i quali dimostreranno di non riuscire a superare le incomprensioni. Di conseguenza, Manami, l'insegnante di giapponese della cuoca deciderà di intervenire. Bitter Sweet: ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Demet e Hakan ricattano Deniz : Demet e Hakan fanno leva sull'affetto di Deniz per Bulut e in cambio delle sue quote dell'azienda, gli concederanno la custodia del piccolo. Deniz così potrà conquistare Nazli.

Bitter Sweet - anticipazioni dal 5 al 9/8 : la Piran rischia di non arrivare alle nozze : Bitter Sweet nei prossimi episodi terrà i telespettatori con il fiato sospeso per le sorti della giovane Nazli Piran. Le anticipazioni relative alle puntate dal 5 al 9 agosto rivelano che la giovane rischierà di non arrivare alle nozze con Ferit a causa di Demet che la rinchiuderà in una cella frigorifera. Intanto, Hakan per liberarsi per sempre di Ferit, farà in modo che venga arrestato per spaccio di droga mentre Deniz dopo aver salvato la ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 31 luglio 2019 : anticipazioni trentottesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 31 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli intende partire con la sorella alla volta di Antiochia. L’intenzione della ragazza – che lascia tutti senza parole – è quella di stare via un anno, in modo da potersi riprendere da tutto quello che è accaduto… Ferit, tenuto conto delle decisioni drastiche prese da Nazli, ...

Bitter Sweet Anticipazioni 31 luglio 2019 : Il ristorante di Nazli è salvo grazie a Deniz che... : Ferit ha deciso di cambiare idea sulle sue quote del ristorante e mentre Nazli è già in viaggio, la fa tornare a casa.

Bitter Sweet/ Anticipazioni 30 luglio : Nazli e Asuman lasciano la città! : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 30 luglio 2019: Ferit scopre la verità sul tradimento di Asuman, Nazli lascia la città...

Bitter Sweet - anticipazioni matrimonio Ferit e Nazli : Demet mette a rischio la vita di lei : anticipazioni turche Bitter Sweet, Nazli e Ferit si sposano Il giorno del finto matrimonio tra Nazli e Ferit accadrà l’impensabile e ancora una volta il rapporto tra i due innamorati rischierà di essere compromesso a causa di qualcun altro, fermo restando che se Ferit è ancora deluso da Nazli questo dipende non da altri ma […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni matrimonio Ferit e Nazli: Demet mette a rischio la vita di lei ...

Bitter Sweet - trame fino al 9 agosto : Demet rapisce Asuman - l'Aslan viene arrestato : Finalmente a partire dalla seconda settimana di agosto 2019 l’appuntamento con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore avrà una doppia durata, visto che gli episodi andranno in onda dalle ore 14:45 alle 16:25. Asuman pagherà a caro prezzo il fatto di aver rivelato ad Hakan che sua moglie Demet ha interrotto la sua gravidanza a sua insaputa. Quest’ultima minaccerà pesantemente la sorella di Nazli nel suo appartamento dopo averla rapita. ...

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dal 5 al 9 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019: Ferit è sempre più convinto che il colpevole dell’incidente sia Hakan e aspetta delle risposte dalla polizia. Hakan va da lui per fargli capire il contrario. Demet fa rapire Asuman per parlarle. Asuman dopo le minacce di Demet va da Deniz per scusarsi con lui per tutto quello che ha fatto. Hakan va da Celal e lo ...

Bitter Sweet anticipazioni : Ferit accusato di detenzione di sostanze stupefacenti : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la soap opera turca che in questi mesi estivi sta appassionando il pubblico italiano. Durante le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Ferit Aslan raggiungerà un compromesso con Nazli Piran, esortandola di fatto a diventare sua moglie per riuscire finalmente a sottrarre ai coniugi Onder la custodia del piccolo Bulut. Il piano dell'imprenditore e della ...

Bitter Sweet - trame : il Kaya trascorre una notte di passione con Alya : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv ambientata in Turchia che racconta la storia tra Nazli e Ferit. Nelle prossime puntate, in onda ad agosto su Canale 5, Deniz Kaya e Alya torneranno ad essere nuovamente vicini in seguito alle nozze della cuoca con l'affarista. Il fratello di Demet e la cantante, infatti, trascorreranno una notte di passione che purtroppo non avrà il risultato ...

Spoiler Bitter Sweet agosto : Tarik arrabbiato per le possibili nozze tra Engin e Fatos : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni rivelano che, nelle puntate del mese di agosto, ci saranno dei colpi di scena importanti nella vita di Engin e Fatos. I due innamorati dovranno difendere il proprio amore e saranno chiamati a fare i conti con degli ostacoli capaci di mettere in pericolo i loro sentimenti. ...