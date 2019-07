Bimbo morto in piscina durante le nozze nel Napoletano | l' autopsia | indagati titolari e

Bimbo di 2 anni trovato morto in un van nel parcheggio dell’asilo : “Lasciato ore sotto al sole” : Un Bimbo di 2 anni è stato trovato morto nel retro di un furgone parcheggiato di fronte ad un asilo nido ad Oakland Park, in Florida: il piccolo sarebbe stato ucciso da un colpo di calore, dopo essere rimasto per ore sotto al sole cocente, ma indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. È il 24esimo decesso del genere negli Stati Uniti nel 2019.

Bimbo di 4 anni morto in piscina durante un matrimonio a Pozzuoli : Muore a 4 anni in un piscina a Pozzuoli (Napoli) durante un matrimonio. La tragedia si è consumata ieri sera al lido ?Kora? di Lucrino durante la festa di nozze. Il piccolo...

Trapani - morto anche il Bimbo di 9 anni rimasto ferito nel ribaltamento dell’auto del padre. Che era positivo alla cocaina : È morto all’ospedale di Palermo Antonino Provenzano, il bimbo di 9 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente che il 12 luglio ha coinvolto l’auto del padre sulla A29 Palermo-Trapani. Il fratello Francesco, tredicenne, aveva perso la vita la sera stessa. L’uomo aveva appena postato su Facebook un video girato mentre era alla guida e ai test antidroga svolti durante il ricovero è risultato positivo alla cocaina. ...

È morto anche il secondo Bimbo dell'incidente di Alcamo : E' morto a causa delle gravi lesioni cerebrali Antonino Provenzano di 9 anni, vittima dell'incidente allo svincolo di Alcamo Est sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo in cui perse la vita anche il fratello Francesco di 13 anni. Il piccolo era ricoverato al reparto neurorianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dalla sera dell'incidente e nel tardo pomeriggio i medici ne hanno constatato l'arresto cardiaco a causa dei gravi danni cerebrali ...

Guidava sotto l'effetto di cocaina il padre del Bimbo morto per l'incidente in auto : Fabio Provenzano, 34 anni, che dieci giorni fa si è schiantato con l’auto lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza di Alcamo, è risultato positivo alla cocaina. In tasca aveva anche una modica quantità dello stupefacente.Nell’incidente è morto il figlio dell’uomo, Francesco, 13 anni, mentre è ancora ricoverato in gravi condizioni l’altro figlio Antonino, 9 ...

Bimbo morto a Novara! Le foto delle botte a Leonardo sui telefoni della mamma e del compagno : Non c'è pace per Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni morto lo scorso maggio nella sua casa nel quartiere Sant'Agapio, alla periferia di Novara, a causa delle botte ricevute, talmente violente da rompergli il fegato, come è stato confermato dall'autopsia. In carcere sono finiti con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato la mamma Gaia, 22 anni e incinta del secondo figlio, la quale ha sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento nella ...

Vittoria : morto il secondo Bimbo travolto dal Suv : Non ce l’ha fatta nemmeno Simone, 12 anni, l’altro bimbo che è stato travolto nel centro storico di Vittoria da un Suv lanciato ad alta velocità. La notizia è stata resa di dominio pubblico da fonti investigative di Messina. Simone era ricoverato presso il Policlinico di Messina, dove era arrivato con le gambe quasi del tutto tranciate dall’impatto con la vettura. I medici non hanno potuto fare altro che amputare, ma l’intervento chirurgico ...

Morto anche Simone - l'altro Bimbo falciato dal suv a Vittoria. Insulti al giornalista Borrometi : L’addio al bimbo di 11 anni falciato dal Suv insieme al cuginetto. In Rete Insulti al giornalista che aveva denunciato: «Funerali organizzati dall’amico di uno degli uomini a bordo della Jeep». Interviene il presidente della Commissione parlamentare antimafia

Vittoria - morto anche l’altro Bimbo travolto dal Suv : Gabriele Laganà Al bimbo falciato da un Suv a Vittoria erano state amputate le gambe. Il cuginetto di 11 anni, invece, è morto a causa di una emorragia Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo Simone D'Antonio, il bambino che insieme al cugino Alessio, era stato falciato a Vittoria, nel Ragusano, dal Suv guidato da Rosario Greco che si era messo al volante sotto effetto di alcol e cocaina. Il bimbo era ricoverato al Policlinico di ...

Incidenti : auto si ribalta sulla A29 - morto Bimbo di 13 anni - feriti fratellino e il padre : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) - Un bambino di 13 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla A29 Palermo-Trapani, all'altezza di Alcamo. Gravissimi il padre e il fratellino di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw su cui viaggiavano il padre con i due figli è uscita

Vittoria - la mamma del Bimbo morto : «Ho preso il telefono all'assassino» : Il loro figlio di 11 anni è stato ucciso, falciato ieri sera davanti alla sua casa di Vittoria (Ragusa) da un Suv guidato da un 34enne ubriaco che ha ferito gravemente anche un cuginetto...

Bimbo di 10 mesi soffocato da un boccone mentre è al nido : morto dopo 24 ore di agonia : Tragedia in un asilo nido di Edimburgo, dove un Bimbo di soli 10 mesi è stato soffocato da un boccone di cibo, molto probabilmente frutta, ed è morto il giorno successivo nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. È successo martedì scorso al nido privato Bright Horizons di Corstorphine e ieri è stato dichiarato il decesso del piccolo. La struttura è stata chiusa per permettere agli inquirenti di svolgere tutte le analisi del caso. ...