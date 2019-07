Bimbo cade da 6 piano | salvato con una coperta

Bimbo di sette anni cade dal balcone mentre è in vacanza : è miracolosamente fuori pericolo : Un bambino di sette anni è finito in ospedale, a Pescara, a causa delle lesioni riportate dopo una caduta da un balcone. Il Bimbo, secondo le prime informazioni, in tarda mattinata stava giocando sul balcone quando si sarebbe sporto troppo e avrebbe fatto un volo di circa due metri e mezzo. L’incidente è avvenuto a Fara San Martino (Chieti). Sul posto è intervenuto il 118, anche con l’elicottero, che ha trasportato il piccolo ...

Bimbo di 10 anni con la catena al collo perché il papà è uscito di casa - cosa accade dopo : Un papà ha messo al collo del suo bambino di 10 anni una catena e poi è uscito di casa per accompagnare la seconda moglie in ospedale per partorire. Il bambino è riuscito a liberarsi e ha trovato rifugio in un negozio vicino casa. Da li il proprietario del negozio ha chiamato la polizia che è immediatamente intervenuta . Il bambino non voleva che si chiamasse la polizia perché aveva paura del padre ma il titolare del negozio è ...

Dramma alla festa di matrimonio : Bimbo cade in piscina e annega : Un bambino di quattro anni è morto a Pozzuoli, nel napoletano, dopo essere caduto nella piscina di una villa per ricevimenti...

Cade nello stagno e arriva in coma al Meyer di Firenze : Bimbo di 2 anni salvo grazie all’Ecmo : Il bambino, che ha appena compiuto due anni, era arrivato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dall'Umbria in elisoccorso dopo aver rischiato di morire per annegamento. È stato salvato grazie all'Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione.Continua a leggere

Cade in uno stagno e va in coma. Bimbo di 2 anni salvato al Meyer : Rosa Scognamiglio Un bambino umbro, di due anni, Cade in uno stagno e finisce in coma. Lo salvano i medici dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze ricorrendo alla procedura dell'Ecmo. Cade nello stagno e finisce in coma. Un bambino di due anni ha rischiato di morire per annegamento a seguito di una malaugurata caduta in un pantano. A salvargli la vita, sono stati i medici dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze che, mediante una ...

Firenze - cade in stagno e rischia di annegare : Bimbo di 2 anni salvato al Meyer : Un bimbo di 2 anni ha rischiato di morire per annegamento: è arrivato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in coma ed è stato salvato dai medici grazie all’Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione. Storia a lieto fine per il bambino umbro che nelle scorse settimane è arrivato al Meyer con l’elisoccorso, in coma, e che nei prossimi ...

Ravenna : Bimbo di 5 anni cade nella piscina del residence e rischia di annegare - gravissimo : Il piccolo si trovava con la famiglia in un residence di Casal Borsetti, frazione costiera del comune di Ravenna. Per cause tutte da accertare è finito sott'acqua in una delle piscine della struttura perdendo i sensi. Recuperato dai soccorsi e rianimato è stato trasportato con l'elicottero in spelea dove ora è ricoverato in rianimazione in coma farmacologico.Continua a leggere

Castelleone - Bimbo cade dal terzo piano : è grave : Valentina Dardari Il piccolo avrebbe raggiunto il balcone e scavalcato la ringhiera, perdendo poi l’equilibrio. Ancora da chiarire se i genitori erano presenti al momento del fatto Tragedia a Castelleone, comune in provincia di Cremona, dove un bambino di poco più di due anni ha fatto un volo dal terzo piano schiantandosi al suolo. Trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo, sarebbe in gravissimo pericolo. Il dramma è ...

Bimbo cade in bici - "miracolo" dei medici : ricostruito il cranio : Il piccolo era arrivato in ospedale in condizioni disperate riportando un "gravissimo trauma cranio facciale con fratture...

Cremona - Bimbo di due anni cade dalla finesra del secondo ma si salva per miracolo : A San Felice, nel Cremonese, un bambino di poco più di 2 anni e mezzo sfuggendo alla vigilanza dei genitori, famiglia di operai rumeni che abitano in una casa Aler, si è arrampicato su...